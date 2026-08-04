Haberler

Kan Şelalesi'nde Gizli Yaşam: Antarktika'da Aktif Deniz Mikropları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Araştırmacılar, Antarktika'daki Kan Şelalesi yakınlarında aktif ve deniz kaynaklı mikroskobik ökaryot canlılar keşfetti. Bu bulgu, deniz suyunun eski çağlarda vadiye girip buzul altında hapsolduğunu gösteriyor.

ABD'de araştırmacılar, Antarktika kıtasında bir buzuldan kırmızı renkte akan Kan Şelalesi yakınlarında aktif ve deniz kaynaklı mikroskobik ökaryot canlılardan oluşan bir topluluğun moleküler kanıtlarını keşfetti.

ABD'deki California San Diego Üniversitesi Scripps Oşinografi Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, araştırmacılar, Antarktika'da Taylor Buzulu'ndan demir bakımından zengin tuzlu suyu nedeniyle kırmızı renkte akan Kan Şelalesi'ne yönelik çalışma yürüttü.

Buzulun bitiş noktası yakınlarından ve şelalenin döküldüğü vadideki farklı habitatlardan toplanan 167 örneği analiz eden araştırmacılar, numunelerdeki organizmaları tespit etmek ve aktif olup olmadıklarını anlamak için RNA inceleme yöntemi kullandı.

Araştırmacılar, buzulun bitiş noktası yakınlarında aktif ve deniz kaynaklı mikroskobik ökaryot canlılardan oluşan bir topluluğun moleküler kanıtlarına rastladı.

Bu bulgunun, deniz suyunun Antarktika'nın eski dönemlerinde vadiye girmiş ve buzul altında hapsolmuş olabileceğini gösterdiğine dikkati çeken araştırmacılar, şelalede kıtanın geçmişine ışık tutacak biyolojik ipuçlarının mevcut olabileceğini ortaya koydu.

Araştırmacılar ayrıca örnekler arasında fotosentez, stres tepkileri, hücresel onarım ve tuzlu koşullarda hayatta kalma ile bağlantılı gen aktivitesine sahip aktif ökaryotlara da rastladı.

Araştırmanın sonuçları, "Nature Geoscience" adlı dergide yayımlandı.

Kaynak: AA
Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu

Terörsüz Türkiye süreci için hazırlanan çerçeve yasanın adı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çocukların tehlikeli şakalaşması kanlı bitti

Çocukların tehlikeli şakalaşması kanlı bitti
Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Kurtulmak için öyle bir şey söyledi ki...

Sevgilisiyle sarmaş dolaş eşine yakalandı! Öyle bir şey söyledi ki...
Süper Lig'in yıldızı aşkı için yurt dışına gitti! Başkandan açıklama geldi

Süper Lig'in yıldızı aşkı için yurt dışına kaçtı
Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu

Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu
Özgür Özel rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış

Özel net rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış
Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu: Acun abiye söyleseydik...

Beyza ile ağaç altında basılan Sercan sessizliğini bozdu
Akaryakıta son ayların en büyük indirimi geliyor

Son ayların en büyük indirimi geliyor