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1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons

1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons Haber Videosunu İzle
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
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Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına atanan Kemal Kılıçdaroğlu, 1009 gün aradan sonra ilk kez bugün CHP Grup Toplantısında kürsüye çıktı. Faik Öztrak, Kılıçdaroğlu’nu kürsüye "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti, kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partimizin genel başkanı" diyerek çağırdı.

  • 21 Mayıs'taki 'mutlak butlan' kararıyla yeniden CHP Genel Başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu, 1009 gün sonra ilk kez parti grubuna seslendi.
  • Kılıçdaroğlu'nun ilk grup toplantısında teşkilat salonu doldururken, 91 milletvekilinin istifası sonrası milletvekili katılımı beklentilerin altında kaldı.
  • Toplantıya katılmayan milletvekillerinin, bu hafta içinde Kılıçdaroğlu'na karşı ortak bir deklarasyon yayımlamaya hazırlandığı öğrenildi.

21 Mayıs tarihli "mutlak butlan" kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel ve 90 milletvekilinin YENİ Parti’ye geçişinin ardından ilk kez parti grubuna seslendi. 1009 gün sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu’na teşkilat yoğun ilgi gösterirken, sandalye sayısı azalan milletvekillerinin toplantıya katılmaması dikkat çekti.

SALON DOLDU, VEKİL SIRALARI BOŞ KALDI

Kılıçdaroğlu’nun 1009 gün aradan sonra gerçekleştirdiği ilk CHP Grup Toplantısı’nda tezat bir tablo yaşandı. CHP teşkilatları salonda adım atacak yer bırakmazken, Meclis grubundaki vekil katılımı beklentilerin çok altında kaldı.

PARTİ İÇİ MUHALEFET 

91 milletvekilinin istifası sonrası yaşanan TBMM Grup Başkanlığı seçimlerindeki gerginlik ve Kılıçdaroğlu’na yönelik oluşan parti içi muhalefet boykot kararı aldı. Toplantıya katılmayan milletvekillerinin, bu hafta içinde Kılıçdaroğlu’na karşı ortak bir deklarasyon yayımlamaya hazırlandığı öğrenildi.

ÖZTRAK'TAN DİKKAT ÇEKEN ANONS

Milletvekil sıralarındaki ilgisizlik nedeniyle moral bozukluğu yaşayan Kılıçdaroğlu’nun yüzünü, CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın kürsü anonsu güldürdü. Öztrak, Kılıçdaroğlu’nu kürsüye şu sözlerle davet etti: "Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emaneti, kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partimizin Genel Başkanı; hak, hukuk, adalet diyerek Ankara’dan İstanbul’a yürüyen lider, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu kürsüye davet ediyorum."

DİKKAT ÇEKEN İFADELER KULLANDI

Burada partililer tarafından coşkuyla karşılanan Kılıçdaroğlu, açıklamalarında dikkat çeken mesajlar verdi. "Bu Kemal hiçbir gücün karşısında eğilmez. Bizim yeniden güçlü bir iradeyle alana çıkmamız lazım." diyen Kılıçdaroğlu, "Mustafa Kemal Atatürk’ün çok güzel bir cümlesi var: ‘Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir.’ Cumhuriyet Halk Partililer o kimsesizlerin kimsesi olmak zorundadırlar. Hep beraber kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle birlikte olmak zorundayız" dedi.

"SİYASETİN UNUTTUĞU İNSANLARIN PARTİSİYİZ"

"Bizler toplumun unuttuğu, medyanın unuttuğu, evlerinde viski kadehleriyle siyaset yapanların unuttuğu kişilerle beraber oluyoruz." mesajı veren Kılıçdaroğlu, "O kişilerin Türkiye’yle ilgili sorunları var mı, var. Kendileriyle ilgili sorunları var mı, var. O sorunların çözümü için onların yanındayız. Hiç kimseyi yalnız bırakmayacağız. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz. Çünkü biz siyasetin unuttuğu insanların partisiyiz." diye konuştu.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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