Batman'daki mezarlık katliamında yeni gelişme! Tetiği çekenlerin ailesinden çağrı var

Batman'da Görege ile Direk aileleri arasında çıkan ve 3 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Taraflardan Görege ailesi, ilk kez Batman Sonsöz Genel Yayın Yönetmeni Hatice Türkan'a konuştu. Olayın medyaya yansıdığı gibi "pusu" olmadığını savunan Görele ailesi, çocukları Hasan Hüseyin Görele'nin Direk ailesi tarafından öldürüldüğünü ve her gün mezarlık ziyaretine gittiklerini anlattı.

"DAHA FAZLA CAN KAYBI OLMASIN"

Görege’nin açıklamasındaki en dikkat çekici kısmı ise husumetli olduğu aileye yönelik çağrısı oldu. Doğrudan karşı tarafa seslenen Görege, yaşananların daha fazla can kaybına yol açmaması gerektiğini ifade etti. Üç kişinin mezarlıkta hayatını kaybettiği saldırının ardından konuşan Görege, husumetin sürdürülmesinin yeni acıları beraberinde getireceğine dikkat çekerek taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

GÖREGE AİLESİNDEN DİREK AİLESİNE "BARIŞ" ÇAĞRISI

Direk ailesinin de mezarlık ziyaretine gittiği gün, çocuklarının mezarının tahrip edileceği duyumunu aldıklarını ve bunun üzerine kendilerinin de mezarlığa gittiklerini anlatan Görele ailesi üyesi, ilk kurşunun Direk ailesi tarafından sıkıldığını iddia etti.

Öldürülen çocuklarının failinin zaten cezaevinde olduğunu ve kimseden intikam almak gibi bir niyetlerinin olmadığını savunan Görele ailesi, iddia edildiği gibi Direk ailesine "evinizden çıkmayın" şeklinde tehdit mesajları da atmadıklarını belirterek, Direk ailesine "barışma" çağrısında bulundu.

İLK OLAY NASIL BAŞLADI?

İlk olayın nasıl başladığını bilmediğini söyleyen aile üyesi, kardeşinin öldürülmesine ilişkin şunları söyledi:

"İlk olay nasıl başladı abla bilmiyorum, orada değilim. Ama kardeşimi aramışlar, gitmişler kardeşimi öldürmüşler. Galiba beş kişi. Bu beş kişi, 40 dakika kardeşimin yerde olduğu haberini aldık. 40 dakika yerde kalmış. Ambulansla kardeşimin yerde kalma mesafesi 150-200 metredir. Bir sokak var. Kardeşimi oraya götürenler, aramıza girenler; katillerimiz onlardır. Direk ailesi için de bizim için de. İspiyonculuk kim yapmışsa katillerimiz onlardır.

Çok yaptılar bunları. Çok yuvamızı yıkanlar; Allah yuvalarını da yıksın. Allah tarafından cezalandırılsın. Kullardan cezalandırılmasın, kullar da günahtır. Allah kendi yanında bunlara ceza versin. Ama bir güne bir gün intikam için biz kimseye bir şey demedik. 'İntikamımızı alacağız' demedik. Onların bize gönderdiği barış elçilerine söyleyebilirler. Biz sadece olayın ilk haftası olduğu için 'biraz gözümüze gözükmeyin, biraz olaylar yatışsın, içimiz soğusun, gelir konuşuruz' (dedik). Bunların barış elçileri yaşıyor, söyleyebilirler. Başka bir şey istemedik. Sadece biraz zaman, biraz içimiz soğusun, ondan sonra barış olacak."

"UFAK BİR HATA OLDU"

Hasan Hüseyin Görege hayatını kaybettikten sonra Direk ailesine tehdit mesajları atıp atmadıkları sorulan aile bireyi şunları söyledi:

"Ben niye tehdit mesajı atayım? Ben evlerinin önüne mi gittim? Ben... ufak bir hata oldu, o esnadaki hatadır. Onun için de zaten çok pişmandık. Savunmamızı da verdik. Karakola da gittik, sayın savcıya da çıktık. O yüzden olur, ilk başta hatalar olur ama bunun böyle büyümesini istemiyorduk. İstemiyorduk. Onlar demişler 'mezarımızı bozmuşlar'. Biz cani miyiz iki çocuk mezarını bozalım? Biz Müslümanlığımızı mı yitirmişiz? Biz Yahudi miyiz? Ölen teyzemin torunlarıdır."

AİLELER AKRABA

Direk ailesiyle akraba olduklarını söyleyen Görege, ölen kişilerin, babasının kuzenleri olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Akrabalığımız var. Var. Ben niye gideceğim teyzemin torunlarının mezarını bozacağım? O kadar mı ben caniyim mezardaki çocuklar ne yapmış? Dediğim gibi onları kim aramışsa, kim demişse 'bunlar mezarınızı bozmuş', kim onları oraya sürüklemişse onlardır onların katili."

“PUSUYA BEN ANNEMİ Mİ GÖNDERİRİM?”

Medyada çıkan “pusu” şeklindeki haberlerin doğru olmadığını söyleyen Görege, “Hepsi yanlış haberlerdir. Pusuya ben babamı mı gönderirim? Pusuya annemi mi gönderirim? Pusuya hamile eşlerimizi mi göndereyim? Pusuya küçük kız kardeşlerimi mi götüreyim? Pusuya 2, 4, 10 yaşındaki çocuklarımı mı gönderirim? Bu nasıl pusudur? Pusu olduğunu bana aydınlatsınlar. Devlet güçlerimiz aydınlatsın, onlar da aydınlatsın. Direk ailesi... acıları acımızdır, bizim acımız onların acısıdır. 4 can az değildir. İki aileden 4 insan az değil. Böyle olmasını istemiyorduk, istemiyorduk. Ama etraftan sağdan soldan tehdit mesajlarını çok alıyorduk. Göz tanıklarını tehdit ediyorlardı, bize söylüyorlardı. 'Bir şey olmaz' diyorduk, 'millet dedikodu yapıyor' (diyorduk). Hani gözümle kulağımla duymadığım bir şeye ben inanmam. Millet hayatımızı ve onların hayatını mahvetti, bu dedikoducu insanlar” diye konuştu.

“BEN NİYE MEZARLIKTA PUSU YAPAYIM”

Ailesinin her gün mezar ziyaretine gittiğini ifade eden Görege, “Her gün sabah 5 ile akşam 6 - 6.30 sıraları, o da serin olduğu için, her gün... bir yıla kadar biz zaten mezara gidiyoruz. Her gün bu, her gün. Ben de gidiyordum, bütün ailem de gidiyordu, akrabaları geliyordu. Her gün düzenli bir şekilde gidiyorduk. Orada kamera kayıtları var, MOBESE var, benim evimin kameraları var. Her gün sabah akşam gittiğime dair görüntülerimiz var. Bunları kim istiyorsa gelsin ben kanıtlarım. Ben pusu... pusu nedir ya pusu? Ben mezarlıkta pusu niye yapayım? Zaten dışarıdalar. Ben barışma taraftarıydım, barış elçileri de bunu biliyor. Sadece demişler 'ben evine ne yapacağım, canımız gitmiş.' Biraz sabır. Zaten katiller içeride, devlet zaten cezasını verecek. Ben daha kime ne yapacağım, onların suçu ne?" ifadelerini kullandı.

"YAPACAKSAM, BU KADAR SÜRE NİYE BEKLEYEYİM?"

Direk ailesini tehdit etmediklerini ancak kendilerine, "Yüz yüze gelmeyelim. Evinizde oturun ama karşımıza çıkmayın. Hani mezarlık yolunda evinin önünden geçiyorum ya görünme. Hani bu insan elinde olan bir şey değil. Ben peşine düşmem" dediklerini söyleyen aile bireyi, "Peşine düşersem nereye gittiğine dair herkes bizi arıyordu. Ben niye bu kadar süre bekleyecektim?" diye sordu.

"İLK KURŞUNU ONLAR SIKTI"

Olay günü mezarlıkların tahrip edileceğine yönelik duyum aldıklarını ve bu nedenle mezarlığa gittiklerini belirten Görege, Direk ailesinden olayda ölenlerden birinin elini beline götürdüğünü, babasının ise “Elini belinden çek, kavgaya gelmedik” dediğini aktararak, ilk ateşin Direk ailesi tarafından kendilerine doğru açıldığını öne sürdü.

“BEN CANİ MİYİM MEZARLIKTA PUSU YAPAYIM?”

Görege ailesinin bireyi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ondan sonra keşke olmasaydı. Keşke... Böyle diyorum pusu olsa ailem yok olsun. Pusuysa bana aydınlatsınlar gelsinler canımı alsınlar. İstediği yer, istediği yere çağırsınlar beni gitmesem ben adam değilim. Kaç tane erkek benden istese bütün erkekleri gerekirse götürürüm hepsinin canını alsınlar. Gerekirse devlet bizi idam etsin eğer ki bu pusuysa. Ben cani miyim mezarlıkta pusu yapayım? Mezarlarını mı yıkayım? Şu an mezarımı onlar yıkmış. Yıkan onlardır. Sağ sola sosyal medya paylaşımı yapan onlardır. Hala tehditleri onlardan alıyorum. Adamlar sağa sola saldırıyor, dükkanımı yağmalıyorlar. 'Sizi öldüreceğiz' (diyorlar). Ama normaldir diyorum, acıdır, zordur. Keşke olmasaydı. 3 can az değil abla, 3 can benim teyzemin ciğeri yanmış. Ben şu an teyzemi düşünemiyorum. Hainlik yapanlar değil bunlar, benim gibi Müslüman'dır. Bize sebep olanlardan Allah'tan bu acıyı onlara da yaşatmasını istiyorum."

Kaynak: Haberler.com