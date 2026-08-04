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CHP'deki bölünme sonrası ilk anket: AK Parti açık ara farkla ilk sırada

CHP'deki bölünme sonrası ilk anket: AK Parti açık ara farkla ilk sırada
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CHP'de yaşanan ayrılığın ardından yapılan ilk seçim anketinin sonuçları yayımlandı. ORC Araştırma’nın 27-29 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirdiği ankette AK Parti, yüzde 32,5'lik oy oranıyla en yakın rakibine 13,1 puan fark atarak açık ara birinci çıktı. Yeni Parti yüzde 19,4 ile ikinci sırada yer alırken, CHP ise yüzde 11,8 ile üçüncü oldu. Ankette Büyük Birlik Partisi’nin oy oranındaki yükseliş de dikkat çekti.

  • ORC Araştırma'nın 27-29 Temmuz tarihlerinde yaptığı ankette AK Parti yüzde 32,5 oy oranıyla ilk sırada yer aldı.
  • Ankette Özgür Özel liderliğindeki Yeni Parti yüzde 19,4 ile ikinci, CHP ise yüzde 11,8 ile üçüncü sırada kaldı; iki parti arasındaki fark 7,6 puan olarak ölçüldü.
  • Ankete göre DEM Parti yüzde 8,5, MHP yüzde 8,1, İYİ Parti yüzde 5,6, Zafer Partisi yüzde 3,8, BBP yüzde 3,4, Saadet Partisi yüzde 2,2 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2 oy oranına ulaştı.

CHP'de yaşanan ayrılığın ardından kurulan Yeni Parti'nin olası bir seçimde alacağı oy oranı merak konusu olurken, ORC Araştırma bu konuda ilk anket çalışmasını gerçekleştirdi.

AK PARTİ AÇIK ARA FARKLA İLK SIRADA

27-29 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırmada katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

ORC'nin açıkladığı sonuçlara göre AK Parti yüzde 32,5'lik oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

YENİ PARTİ İKİNCİ, CHP ÜÇÜNCÜ

Anketin dikkat çeken sonuçlarından biri CHP ile Yeni Parti arasındaki oy farkı oldu. Özgür Özel'in liderliğinde kurulan Yeni Parti, yüzde 19,4'lük oy oranıyla ikinci sırada yer alırken CHP ise yüzde 11,8'de kaldı. ORC'nin çalışmasında CHP'nin üçüncü sırada yer aldığı görülürken, iki parti arasındaki fark 7,6 puan olarak ölçüldü.

Ankette göre; DEM Parti yüzde 8,5, MHP yüzde 8,1 ve İYİ Parti ise yüzde 5,6 oy oranına ulaşıyor.

BBP'NİN YÜKSELİŞİ DİKKAT ÇEKTİ

Ankette Büyük Birlik Partisi’nin oy oranındaki yükseliş de dikkat çeken sonuçlar arasında yer aldı. BBP yüzde 3,4'lük oy oranına ulaşırken, Zafer Partisi yüzde 3,8'e yaklaştı. BBP'nin ardından Saadet Partisi yüzde 2,2, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2 oy aldı.

ORC Araştırma tarafından yayımlanan araştırma şu şekilde;

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

CHP seçime girerse %3 giremezse zaten sıfır

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Haber YorumlarıMustafa TekkaleMMM:

Bunu yazıp ekran görüntüsü alayım yeni parti 33 ak parti 28 dem 10 iyi parti 7 mhp 6 zafer 5 Yrp 5 anahtar 2 ve geri kalan diğer partiler

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