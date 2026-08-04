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Fethiye'de tekne su aldı: 100 yolcu tahliye edildi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde su almaya başlayan gezi teknesindeki yaklaşık 100 yolcu tahliye edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde su almaya başlayan gezi teknesindeki yaklaşık 100 yolcu tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz açıklarında seyreden bir gezi teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler yönlendirildi.

Teknede bulunan yaklaşık 100 yolcu, Sahil Güvenlik botları ve çevredeki özel teknelerin yardımıyla emniyetli şekilde tahliye edilerek Ölüdeniz sahiline ulaştırıldı.

Su alan tekneyle ilgili ise kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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