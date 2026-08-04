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Victor Osimhen, Leao transferinde devreye girdi

Victor Osimhen, Leao transferinde devreye girdi
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Galatasaray, Milanlı futbolcu Rafael Leao transferi için vites yükseltti. Sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncuya yüksek maaşlı bir teklif sunmaya hazırlanırken, transfer yarışında Fenerbahçe'nin önüne geçti. Victor Osimhen de Leao transferi için devreye girerek oyuncuyu ikna çalışmalarında rol oynayacak.

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Hücum hattına dünya çapında bir ismi katmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim Milan'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao için vites yükseltti.

FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNE GEÇTİ

Matteo Moretto'nun haberine göre; Galatasaray, Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao için girişimlerini ciddi şekilde hızlandırdı. Sarı-kırmızılılar, oyuncuya yüksek maaşlı bir teklif sunmaya hazırlanırken transfer yarışında Fenerbahçe’nin önüne geçti.

CİDDİ BİR TEKLİF HAZIRLANIYOR

Habere göre; Galatasaray yönetimi, Portekizli kanat oyuncusuna çok ciddi bir maaş teklifi hazırlıyor. Kulüp, son saatlerde oyuncu cephesiyle temaslarını yoğunlaştırdı ve transfer sürecinde önemli bir mesafe kat etti.

OSIMHEN DE DEVREDE

Cimbom'un Nijeryalı yıldızı  Victor Osimhen de Leao transferi için devreye girerek oyuncuyu ikna çalışmalarında rol oynamaya hazırlanıyor.

SEZON PERFORMANSI

Portekizli yıldız Rafael Leao, Milan formasıyla geride kalan sezonda 31 maçta forma giydi, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

Hamza Temur
Hamza Temur
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