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Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren Sparta Prag-Lyon maçında sürpriz sonuç

Fenerbahçe'yi yakından ilgilendiren Sparta Prag-Lyon maçında sürpriz sonuç
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Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmede Sparta Prag, Lyon'u ilk maçta 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibinin belli olacağı eşleşmede Sparta Prag ile Lyon karşı karşıya geldi. Letna Hill Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sparta Prag, 2-1 kazandı.

SPARTA PRAG SONRADAN AÇILDI

Çekya’da oynanan mücadelede Lyon, 45. dakikada Suchomel’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıya iyi başlayan Sparta Prag, 63. dakikada Matej Rynes ile skora denge getirdi. Lyon, kazandığı penaltı vuruşunda 67. dakikada Tolisso ile öne geçme şansını geri tepti. Sparta Prag, 69. dakikada John Mercado'nun golüyle 2-1 öne geçti ve maçı kazandı.

KAZANAN FENERBAHÇE'NİN OLASI RAKİBİ

Bu karşılaşmanın rövanşı, 11 Ağustos’ta TSİ 22:00’de Fransa’da oynanacak. Temsilcimiz Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu'nda Sturm Graz'ı elemesi halinde bu eşleşmenin galibi ile oynayacak. 

Hamza Temur
Hamza Temur
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