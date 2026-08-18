Ankara elektrik kesintisi! 18-19 Ağustos Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Ağustos günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 658, Turgut Özal 1, 655, 656, 659, 660 ve Fatih cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1135, 1154, 1148, 1181/1, 1131 ve 1109/1 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kurs, Saygın, Aydın, Belediye, Doğan, Özal, Orhangazi, 1368, Alaattin Keykubat, Bereket, Sarmaşık, Gencay, Sun, Hızır, Gündüz, Cumhuriyet, Öztürk, Atatürk, Mimar Sinan, Gümüş ve Camcı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hobi Evleri ve Peçenek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle İstinye, Çağatay, Belediye, Lider ve Granit cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Nenehatun, Gökçeyurt, Kavaklı ve Karapürçek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ufuk, Çiğdem, Özgür, Nilüfer, Hilal, Esentepe 3, Gürsel 1, Cemre, Esentepe 2, Akkaya 1, Tarım, Esentepe 7, Muhsin Yazıcıoğlu 1, Esentepe 6, Akkaya 5, Hürriyet 10, Cumhuriyet 4, Cumhuriyet 5, Hürriyet 5, Hürriyet 6, Kader, Hürriyet 9, Karagülle, Akkaya 3, Cumhuriyet, Hasandede, Hürriyet 1, Rüzgarlı, Yazı, Akkaya 4, Çıkmaz 1, Ankara İstanbul Devlet Yolu, Hürriyet 8, Hürriyet 7, Esentepe, Rüştübey, Göçer, Esentepe 8, Akkaya, Kartal, Emirtoz, Nar, Esentepe 5, Çandarlı Halil Paşa, Esentepe 1, Kesirci, Gürsel 3, Hamidiye, Kazım Karabekir, Gülveren, Gürsel, Esentepe 10 ve Esentepe 4 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eminağa, Oymaağaç ve Yukarıulucak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karcıkaya Dere Sağ bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kozağaç, Kaplan ve Sarıağıl bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Boztepe, Ayvaşı Küme, Boztepe Küme Evler ve Esertepe bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Boztepe Küme Evler, Esertepe ve Taşlı Tarla bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başören bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Kozlu Yayla, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Site Küme, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Nallıkozlu Yaylası, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik, Emremsultan, Baraj ve Karahisarkozlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eminağa, Oymaağaç ve Yukarıulucak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.32 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şeyh Şamil ve Demirciler Sitesi 1 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alparslan Türkeş, Akyazı ve Şeyh Şamil bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bestekar, Tunus, Büklüm ve John F. Kennedy cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Işık Yılı, 1677, 1790, 1678, Kutupyıldızı, 1681, 1675, Yeniay, Dolunay, Kayan Yıldız, Kuyrukluyıldız, Yarımay, Mavi Ay, 5704, Beytepe Köyü Yolu, Gündönümü, 1680, Ertuğrul Gazi ve Beytepe Mahallesi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1799, 1796, Beytepe Mahallesi, 1811, 1795, 1794, 1793, 1800, 1815, 1814, 1812, 1807 ve 1790 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 555 Cadde, 558, 554, 559, 555 ve 557 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1803, 1802, 1794, 1804, 1801, 1800, 1805, 1796, Umut, 1793, 1637, 1799 ve 1807 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Turan Güneş, Ürdün, 636 ve 635 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Pilot ve Cinnah cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2066, 1987, 1920, 1989, 2004, 3450, 3451, 1988 ve 1942 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Mustafa Tayyercan ve Beytepe Köyü Yolu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2518, 2661/2, Çayyolu, 2661/3, 2661/4, 2673, 2661/1 ve Doğan Taşdelen bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 323, Ekenler, 318, 316, Üzümlü, Tıp Fakültesi, Limonlu, Bağlarbaşı, 315 ve Kınalıel bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 17.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Mareşal Fevzi Çakmak, 53, 56 ve 82 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Oğuzhan Asiltürk, Cengizhan ve Kazakistan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Köseli, Çavuşlu ve Tolköy bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Aleksander Dubçek bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Turan Güneş, Rabindranath Tagore, 673, 554, 701, 700, 2190 ve 702 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şadırvan, Sakinler, Tıp Fakültesi, Bildik, Esenler, 328, Cami, Bucak, Sancak ve Görgülü bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Anıt, Önder, Dögol, Ayten ve Mareşal Fevzi Çakmak cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Süvari, 1690 ve 1544 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Süvari, Temel Reis, 1685 ve 1704 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2301, Ankara Şehir Yolu, Tulumtaş, Ahiboz, 3559/1, S.S. Metro Müh. K.Y. Koop., S.S. Pet Doğa K.Y. Koop., 3555, 3523, 3515, 3514, S.S. Pet K.Y.K., 3556, 3516, Çelikerler, S.S. Petrol K.Y.K., 3509, 3538, 3540, Bilgisayarcılar 92, S.S. Karçamı, 3512, 3558, 3508, 3607, 3524, 3547, Şehitali, 3503, 3527, 3507/1, 3520, 3550, 3563 ve 3536 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2418, 2301, 2422, 2404, S.S. Pet K.Y.K., Tulumtaş, 2409, 2416, 2398, 2401, 2410, 2412, 2408, 2411 ve 2407 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 301, 2, Dil Devrimi, Ayaş Ankara Yolu, 1. Meşrutiyet ve 2601 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 293, Göksu Parkı ve 1. Meşrutiyet bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 317, 324, 3, 4, Dil Devrimi, Eryaman, Subaşı, Samsun 19 Mayıs ve Amasya Beyannamesi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 317, 320, 322, 329 ve 3 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ergenekon, 333, 336 ve 335 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 285, Dil Devrimi ve 287 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dil Devrimi ve 1. Meşrutiyet bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

19 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 282 ve Dil Devrimi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1544, 1698 ve 1688 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1704, 1708, 1688, 1685, 1727 ve 1707 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 287, Dil Devrimi, 281 ve 285 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1. Meşrutiyet ve Dil Devrimi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 285 ve Dil Devrimi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4356, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, 4351, Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Yukarı Yurtçu, Safahat, 4353, 4340, 4331, 4347, 4338, Hicret, 4415, 4385, 4370, 4368 ve 4339 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kösrelik ve Kösrelik Küme bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Aktaş, 1015, 1010, 79, Kazım Karabekir, Yeni Karaköy, 107, Atatürk, Yeşilvadi Sitesi, Cumhuriyet, Kıbrıs, Yeşilırmak, Binali Yıldırım, Ulubatlı Hasan, Çayır Yolu, 65, 1, Sirkeli Yeşilova, İkipınar, 108, Güzelyurt Bağlum, Güzelyurt, Toraman, Kızılca, Yeşilyurt Mahallesi, Karşıyaka, Karaköy ve Yuva bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

18 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Bodrum, Fidan, Kanarya, Lale, Menekşe, Özlem, Sancak, Yunus Emre, Hızır, Şefika Gaspıralı, Belediye, Sakin, Mimar Sinan ve Gazi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kösrelik ve Kösrelik Küme bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlum ve Saçak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çilek, Karakaya, Çiller, Şehit Hüseyin Keleş, Bağcılar, Çakır ve Kafkas bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sakızağacı, Yukarı Köyü, 1749, Kavaklı Yolu, Tatlar Mahallesi, Sakız Ağacı, Nenehatun, Gökçeyurt, Kavaklı ve Karapürçek bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Aktaş, 1015, 1010, 79, Kazım Karabekir, Yeni Karaköy, 107, Atatürk, Yeşilvadi Sitesi, Cumhuriyet, Kıbrıs, Yeşilırmak, Binali Yıldırım, Ulubatlı Hasan, Çayır Yolu, 65, 1, Sirkeli Yeşilova, İkipınar, 108, Güzelyurt Bağlum, Güzelyurt, Toraman, Kızılca, Yeşilyurt Mahallesi, Karşıyaka, Karaköy ve Yuva bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.