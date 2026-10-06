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İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık

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İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık Haber Videosunu İzle
İsmail Kartal ismini sildi! Fenerbahçe'de 20 milyon Euro'luk ayrılık
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Fenerbahçe'de ocak ayının ilk ayrılığı netleşiyor. Dorgeles Nene'nin İsmail Kartal'ın gözüne giremediği ve ara transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddia edildi.

  • Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne giremeyen Malili futbolcu Dorgeles Nene'nin ara transfer döneminde takımdan ayrılması bekleniyor.
  • Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın 23 yaşındaki Nene'yi kadrosuna katmak için resmi hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
  • Fenerbahçe yönetimi, Nene'nin olası satışından en az 20 milyon Euro bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışını sürdüren ve kadrosunu takviye etmek için çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de, takımdan ayrılacak ilk isim şekilleniyor.

NENE İLE AYRILIK YAKIN

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın gözüne girmeyi başaramayan Malili genç yetenek Dorgeles Nene'nin ara transfer döneminde takıma veda etmesi bekleniyor.

ALMAN DEVİ TAKİPTE

Sarı-lacivertli formayla düzenli süre bulmakta zorlanan ve daha fazla saha süresi alabileceği bir ekibe gitmek isteyen 23 yaşındaki futbolcuya Avrupa'dan çok sayıda kulübün ilgisi bulunuyor. Özellikle Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın, Nene'yi kadrosuna katmak için resmi hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

BONSERVİS BEKLENTİSİ: 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi, genç yeteneğin olası satışından en az 20 milyon Euro gelir elde etmeyi hedefliyor. Ayrılığın gerçekleşmesi halinde elde edilecek bu bonservis gelirinin, devre arasında kadroya katılması planlanan yeni transferlerin bütçesinde önemli bir kaynak oluşturacağı belirtiliyor.

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