Varna açıklarında İHA saldırısına uğrayan ALFA WATAN battı, mürettebattan haber yok

Varna açıklarında İHA saldırısına uğrayan ALFA WATAN battı, mürettebattan haber yokGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'ın Varna açıklarında ALFA WATAN gemisi İHA saldırısı sonrası battı; mürettebattan haber alınamıyor. Başbakan Radev, ABLE gemisindeki mürettebatın 2 kişi yaralı olmak üzere kurtarıldığını, batan gemi için arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.
Bulgaristan Varna şehri açıklarında Togo bayraklı kargo gemisi, insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındıktan sonra batarken, mürettebattan haber alınamıyor.
Rusya-Ukrayna Savaşı 5. yılına yaklaşırken, çatışmaların etkisi Karadeniz'de de giderek daha geniş bir alana yayılıyor. Bölgedeki deniz trafiğine yönelik riskler artarken, Bulgaristan'ın ekonomik bölgesinde Togo bayraklı kargo gemisi ALFA WATAN ile Palau bayraklı kargo gemisi ABLE insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi oldu. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Varna açıklarında saldırıya uğrayan tahıl yüklü ABLE gemisindeki mürettebatın tamamının 2 kişi yaralı olmak üzere kurtarıldığını açıkladı. Radev, ALFA WATAN gemisinin ise battığını ve gemideki mürettebattan haber alınamadığını bildirdi. Bulgaristan Başbakanı yaptığı açıklamada, "Bu savaş zamanında sona erdirilmezse, coğrafi kapsamını genişletmeye ve hatta küresel bir çatışma riskini artırmaya devam edecek. Savaşın yoğunlaştığını, uluslararası hukukun tüm kurallarının artık ihlal edildiğini ve sivil gemilerin denizde saldırıya uğradığını görüyoruz. Bu kesinlikle kabul edilemez" dedi.
Kayıp mürettebatın bulunması ve muhtemel çevre kirliliğinin önlenmesi için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Bulgaristan karasularında ilk saldırı
Bir güvenlik kaynağı, ilk değerlendirmelerin saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğine işaret ettiğini söyledi. Denizcilik kaynakları, olayın Bulgaristan karasularında bu türden bilinen ilk saldırı olduğunu ifade etti.