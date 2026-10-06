Yeşilçam oyuncusu Özcan Tekgül'ün acı hikayesi: Şöhretten kimsesiz bir vedaya

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Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Özcan Tekgül, güzelliği, oyunculuğu ve sahne performanslarıyla bir dönemin en çok konuşulan kadınlarından biriydi. Yıllarca gazinoların ve sinema afişlerinin aranan yüzü olan Tekgül'ün şöhretle başlayan hayatı, 2011 yılında geçirdiği trafik kazasının ardından hüzünlü bir şekilde sona erdi. Cenazesi 3 gün boyunca morgdan alınmayan sanatçının hikayesi yıllar sonra bile yürek burkuyor.

GÜZELLİK YARIŞMASIYLA BAŞLAYAN ŞÖHRET

Özcan Tekgül'ün şöhret yolculuğu 1950'li yıllarda başladı. Bir gazetenin düzenlediği Plaj Güzeli Yarışması'nda dereceye giren Tekgül, kısa süre sonra sahnelere adım attı. 1955 yılında Karaca Tiyatrosu'nda sahneye çıkan sanatçı, aynı dönemde sinemaya da geçiş yaptı.

YEŞİLÇAM'IN ARANAN İSİMLERİNDEN OLDU

Faruk Kenç'in yönettiği Kaybolan Gençlik filmiyle beyazperdeye adım atan Tekgül, ilerleyen yıllarda onlarca yapımda rol aldı. Yaşlı Gözler, Garipler Adası, Basmacı Güzeli, Hicran Yarası ve Çadır Gülü rol aldığı filmler arasındaydı. Dans kariyerini de sürdüren Tekgül, Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerde sahneye çıktı.

ŞÖHRETTEN UZAK BİR HAYAT SEÇTİ

Bir dönem sahnelerin ve Yeşilçam'ın tanınan yüzlerinden olan Tekgül, ilerleyen yıllarda gözlerden uzaklaştı. Antalya'nın Kemer ilçesine yerleşen sanatçı, hayatının son dönemini burada geçirdi.

TRAFİK KAZASINDA HAYATINI KAYBETTİ

Takvimler 2 Temmuz 2011'i gösterdiğinde Antalya-Serik yolunda iki otomobil çarpıştı. Araçlardan birinde bulunan Özcan Tekgül yaralandı ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZESİ 3 GÜN MORGDA BEKLEDİ

Tekgül'ün ölümünün ardından yaşananlar ise hayat hikayesinin en hüzünlü bölümü oldu. Dönemin haberlerine göre bir zamanlar gazinoların ve sinema salonlarının tanınan isminin cenazesini almak için günler boyunca kimse gelmedi. Tekgül'ün cenazesi 3 gün morgda bekledi.

Bir dönem binlerce kişinin tanıdığı Özcan Tekgül, daha sonra Antalya'daki Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.