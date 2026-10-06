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AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak

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AK Parti, fon krizinde harekete geçti! TBMM'ye 10 maddelik kanun teklifi sunulacak
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AK Parti, fon kriziyle ilgili harekete geçti. Cuma ya da pazartesi günü AK Parti grubunun fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak geri ödemelere ilişkin yaklaşık 10 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunacağı öğrenildi.

  • AK Parti milletvekilleri, sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik 10 maddelik bir kanun teklifi hazırladı.
  • Teklifle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıkları tasfiye edilecek ve yatırımcılara ana paranın yanı sıra enflasyon farkı da ödenecek.
  • Ödemeler İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden kademeli olarak yapılacak, 1 milyon liranın üzerindeki alacaklar sonraki aşamalara bırakılacak ve süreçte hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacak.

Ak Parti milletvekilleri, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili fon tasfiyesine yönelik kanun teklifi hazırladı.

AK Parti TBMM Grubu, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında gündemdeki fon işlemleriyle ilgili çalışma grubu oluşturdu.

FON KRİZİYLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ 10 MADDEDEN OLUŞUYOR

Hukukçu milletvekillerinden oluşan çalışma grubunun değerlendirmeleri çerçevesinde sermaye piyasasındaki işlemlerle ilgili kanun teklifi hazırlandı.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan ve geçici nitelikteki kanun teklifiyle 455 bin 578 yatırımcının 1 milyon liraya kadar olan varlıklarının tasfiyesine gidilecek. Teklif 10 maddeden oluşacak.

ENFLASYON FARKI DA ÖDENECEK

Ödemelerin kademeli yapılacağı belirtilirken, 1 milyon liranın üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek.

"HİÇBİR KAMU KAYNAĞI KULLANILMAYACAK"

Düzenlemeye göre, yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanında enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Fonların bünyesinde bulunan menkul kıymetler, taşınmazlar ve diğer varlıklar da tasfiye edilerek nakde çevrilecek. Elde edilen kaynakla yatırımcılara ödemeleri yapılacak.

Ödemelerin İş Bankası ve Ziraat Bankası üzerinden yapılacağı belirtildi. AK Partili kurmayların verdiği bilgiye göre bu süreçte hiçbir kamu kaynağı kullanılmayacak.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBarış Yeşildağ:

dikkat ettinizmi Türkiye'nin en buyuk haber sitesiyim diye övünen bu yer 15 like bes yorum aliyor sadece yada kapatıyor bilerek

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Tunçdemir:

tamam

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHtc Lorim:

:D

yanıt0
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