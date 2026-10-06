İstifa mı edecek? Montella işi gücü bırakıp soluğu orada aldı

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İstifa edip etmeyeceği merakla beklenen A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Vincenzo Montella'dan sürpriz bir hamle geldi.

MONTELLA, RİVA'YA GELDİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Montella, Türkiye Futbol Federasyonu'nda yönetim kurulu toplantısının devam ettiği sırada Riva'ya geldi. İtalyan çalıştırıcının görüşmelerde bulunmak üzere federasyonun tesislerine geçtiği belirtildi. Görüşmelerin içeriği ve Montella'nın geleceğine ilişkin alınmış bir karar konusunda henüz açıklama yapılmadı.

DÖRT MAÇTA SIFIR ÇEKTİ

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde gruptaki ilk dört karşılaşmadan puan alamadı. Fransa'ya sahasında 1-0 yenilen Türkiye, ardından İtalya'ya evinde 4-1, Belçika'ya deplasmanda 3-0 ve son olarak İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Milliler, bu dört maçta iki gol atarken kalesinde 11 gol gördü.

7 MAÇIN ALTISI KAYBEDİLDİ

Milli takımın kötü sonuçları yalnızca Uluslar Ligi ile sınırlı kalmadı. Son yedi karşılaşmada altı mağlubiyet yaşayan Türkiye, bu dönemdeki tek galibiyetini Dünya Kupası'nın son karşılaşması olan ABD karşısında 3-2'lik skorla aldı.