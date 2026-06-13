Ankara elektrik kesintisi! 13-14 Haziran Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Haziran günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

Akyurt ilçesinde 13 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Ahmetadil ve Mahmutoğlan cadde veya sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Sünlü Serpmeleri, Ova 7, Sünlü, Ova 3, Galaba 11, Ova 2, Serhat, Ova 6, Karagöl Kışlacık, 211, Ebu Hanefi, Ova 5, 210, Sünlüköy, Taşpınar ve Cücük bölgeleri etkilenecektir. 09.00 ile 11.00 saatleri arasında ise Cumhurbaşkanlığı ve Ahmetadil cadde veya sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

Akyurt ilçesinde 14 Haziran 2026 tarihinde 11.00 ile 12.30 saatleri arasında Kaymakam A. Galip Kaya, Büğdüz ve 252 bölgelerinde; 09.15 ile 17.15 saatleri arasında 63, Yıldırım, Şehit Mehmet Aras, 59, 60, Özal, 51, Saracalar, Alparslan Türkeş, 52, 53, 57, 61, 62, 50 ve 64 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Şıhali, Karakaş, 362, Ahmetadil, Çalı, 3., Olukpınar, Sürgülü ve Boy bölgeleri etkilenecektir.

Akyurt ilçesinde 15 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 11.30 saatleri arasında Ahmetadil, Şehit Kurbani Akboğa, 409, 411, 413, 285, 408, 406, 410 ve Katar bölgelerinde; 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Ahmetadil, Arıtım, Duyu, Erdemler ve Simon Bolivar bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Mustafa Özbek, Teberik, Büğdüz ve Akkent bölgeleri; 11.30 ile 13.30 saatleri arasında 153, 159, Menekşe, 300, Mustafa Özbek, Ulupınar, 156, 150, 154, 152, 157, 158, 155, Büğdüz ve 151 bölgeleri; 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ise 307, 304, 312, 301, 310, 303, 302, 308, 300, 40, 305, 309, Büğdüz ve 23 bölgeleri etkilenecektir.

Akyurt ilçesinde 16 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Çeltikli, Karapınar, Emirler, Dereköy, Tepeköy, Atatürk, Gültepe, Durupınar, Sincik, Serinyayla, Sinanlı, Mollaresul, Çalışkan, Evliyafakı, Hıdırlar, Küçükkonak, İncirli, Toyçayırı, Bahçecik, Çatak, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Boğazkaya, Merkez Demirözü, Devecipınarı, Büyükkonak, Şerefligökgöz, Saatli, Kuşkondu, Kirazoğlu, Eskikışla, Gedik, Yeşilöz, Germik, Kerpiç, Yamak, Alahacılı, Aktepe ve Sırçasaray bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 15.30 ile 17.00 saatleri arasında Kaymakam A. Galip Kaya, Nilda Yolu, Kozludere, Köy İçi, Teberik, Yıldırım ve Şeyhler bölgeleri; 13.30 ile 15.00 saatleri arasında Babacan, Ulubey, Koyunlu, Çilek, Barbaros, Otağ, Ferman, Yamtar, Çamlıca, Çalıkuşu, Cevizli, Özal, Tolgahan, Mevlana, Canlar ve Yunus Emre bölgeleri etkilenecektir.

Akyurt ilçesinde 17 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Vali Mustafa Gönül, Yıldırım Beyazıt, Koca Seyit Onbaşı, 34 ve Turgut Reis bölgelerinde; 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Salihler, Kadıobası, İnkılap, Kozayağı, B Kümesi İlhanköy, C Kümesi İlhanköy ve A Kümesi İlhanköy bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 18.30 ile 23.00 saatleri arasında Ahmetadil, 499, Yukarı İmrahor Mahallesi ve Orta İmrahor bölgeleri etkilenecektir.

BEYPAZARI

Beypazarı ilçesinde 15 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Adaören ve İncepelit bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün 12.30 ile 15.30 saatleri arasında Acısu, Boztepe Yolu, Belediye Evleri, Boztepe Kuyular Mevkii, Akyazı, Ayvaşı Küme, Mehmet Cengiz Özalp, Ayvaşık, Kuzucu 3, Boztepe, Taşlı Tarla, Boztepe Küme Evler ve Esertepe bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı ilçesinde 17 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Karaköy bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

ÇANKAYA

Çankaya ilçesinde 13 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında 1920, 1927, Doğan Taşdelen ve 1924 bölgelerinde; 12.30 ile 15.00 saatleri arasında ise 1637/1 ve 1637 bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya ilçesinde 14 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 16.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün 09.15 ile 17.15 saatleri arasında 63, Yıldırım, Şehit Mehmet Aras, 59, 60, Özal, 51, Saracalar, Alparslan Türkeş, 52, 53, 57, 61, 62, 50 ve 64 bölgeleri etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 15 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında 5, 2, Toros, Nergiz, Gül, Açelya, Zambak, 1, 3, Sarmaşık, Çiçek, Papatya, Akyol, Menekşe, Karanfil, Lale, Nilüfer, 4 ve Şehit Hüsnü Uysal bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 09.15 ile 11.30 saatleri arasında Ahmetadil, Şehit Kurbani Akboğa, 409, 411, 413, 285, 408, 406, 410 ve Katar bölgeleri; 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Galip Erdem, 2192, 610, 611, Medine Müdafii, 2190, 607, 605/7, 608 ve 606 bölgeleri etkilenecektir. Ayrıca 12.30 ile 15.00 saatleri arasında 409, 408 ve 406 bölgelerinde; 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Ahmetadil, Arıtım, Duyu, Erdemler ve Simon Bolivar bölgelerinde; 09.30 ile 17.30 saatleri arasında 3275, 3273, 3265, 3276, 3267, 3250, 3284, 3264, 3272, 3268 ve 3270 bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Çankaya ilçesinde 16 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Dumlupınar bölgesinde; 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Kıbrıs, Cinnah ve Farabi bölgelerinde; 09.30 ile 13.30 saatleri arasında belirlenen bölgelerde elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün 09.15 ile 11.30 saatleri arasında Doğukent, 12.30 ile 15.00 saatleri arasında 605/6 ve Doğukent, 15.30 ile 17.30 saatleri arasında ise 596 ve Doğukent bölgeleri etkilenecektir.

Çankaya ilçesinde 17 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Cumhuriyet Afşar, Köseli, Çavuşlu ve Tolk köyü bölgelerinde; 10.00 ile 18.00 saatleri arasında 1184, 1183, Dikmen, 1179, 844, 1180, 1182 ve Ahmet Yesevi bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 10.00 ile 13.00 saatleri arasında 5137, 5144, 5116, 4986, 5136 ve 5141 bölgeleri; 09.15 ile 11.30 saatleri arasında 4865, 4844, 4860, 4861 ve 4881 bölgeleri; 12.30 ile 15.00 saatleri arasında Alacaatlı Mahallesi, 4844, 4870, 4885, 4886 ve 4888 bölgeleri; 15.30 ile 17.30 saatleri arasında 4841, 4844 ve Hilal bölgeleri; 18.30 ile 23.00 saatleri arasında ise Ahmetadil, 499, Yukarı İmrahor Mahallesi ve Orta İmrahor bölgeleri etkilenecektir.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde 13 Haziran 2026 tarihinde 09.43 ile 17.00 saatleri arasında Bayındır, 592, Baştaş Çimento Fabrikası civarı küme evleri, 23 Nisan, Ongün, Menekşe, Kuytu, Sarmaşık, Ağır, Bulut, Çağla, Çakmak, Ekinci, Erkan, Gülgin, İğde, Seyit Ali Güler, Yıldırım, Çekirdek, Akyüz, Çelik, İtfaiye, Hasır, Yazı Mevkii çiftlik ve bahçe evleri, Kömürcü, Karanfil, 538, 535, Elif, İstasyon, Levent, Akçiçek, Keleş, Yazı, Kervan, Hazan, Çağlar, Rüzgârlı, 1891, Zambak, 543, Sedef, Aktepe, Yazgı, 514, Leylak, Üçevler, Bener, 571, Bahçelievler, Azim, 531, Terazi, 520, Azattepe, Hasanoğlan Havuzbaşı, 523, 591, 530, 649, Balaban, 513, 527, Hürel, Gür, 522, Belardı Mevkii, Nato, Dalşık, Küme Evler, 511, Şener, 526, Orkide, Saadet, 515, 585, Üçyol, 516, 528, 586, Kardelen, 518, 29 Ekim, 506, 517, 512, Papatya, Kazım Uz, Yılmaz, Kışla, Ekrem Kavur, Taşova, Adil Yalman, Temiz, Çıra, Yeşildere, 539, Ant ve Güz bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut ilçesinde 15 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında 1772, Zirve, 1904, 1775, 1774, 1776 ve 1906 bölgelerinde; 09.01 ile 12.30 saatleri arasında Keskin, Mehmet Akif Ersoy ve 2160 bölgelerinde; 14.00 ile 17.30 saatleri arasında 2136, 2147, 2138 ve 2166 bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 13.00 ile 14.00 saatleri arasında 2283, 2260, 2250, Taş Ocakları, 2255, 2251, 2239, 2277, 2237, 2282, 2287, Karakaya Kutludüğün, 2254, 2242, 2198, 2201, 2304, Şehit Şeref Seymen, 2305, 2265, 2191, Yunus Emre, Karacadere, 2199, Evren, 2296, 2228, 2294, 2299, 2275, Kağnıderesi, 2262, Kutludüğün, 2292, Pınar, 2297, 2272, Acarlar, Ardıçözü, 2247, 2264, 2218, 2253, 2281, 2267, 2301, 2268, 2286, 2278, 2291, 2302, 2276, 2285, 2167, 2266, 2261, 2295 ve 2300 bölgeleri etkilenecektir. Ayrıca 11.45 ile 13.45 saatleri arasında Selçuklular, 64, 66, 62 ve 69 bölgelerinde; 15.00 ile 17.00 saatleri arasında 47, 40, 43, 45, 41, Şehit Mahmut Şahin ve 44 bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Etimesgut ilçesinde 16 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında 4309, 4304 ve Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii bölgelerinde; 12.30 ile 14.30 saatleri arasında Ahi Mesud bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut ilçesinde 17 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 13.00 saatleri arasında 1000, 1080, 1052, 1077, Bağlıca Köyü, 2261, Şehit Hikmet Özer, 2242, 2264, 2253, 1051, 1053, 2252, 1027, 1040, 1050, 1073, Göçmen, Zirve, 1023, 1042, 1044, 2240, 2267, 2256, 1039, 1034, 1041, 1014, 1025, 2279, 1047, 2243, 1030, 1043, 1045, 1049, 2249, Höyük, Kızılelma, 2254, Yörük, Selahaddin Eyyubi, 2251, Aynalı, Etimesgut, Kuzupınarı, 2244, 2241, 1078, Sarıtaş, Bağlıca, 1035, 1079, 1048, 1075 ve Kayı Boyu bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 10.00 ile 12.00 saatleri arasında 1940, 1942, 1947, 1945, 1944, İstasyon, 1939, 1937, 1934 ve 1941 bölgeleri; 13.30 ile 17.00 saatleri arasında ise 1961, 1978, 1957, 1951, 2016, 1968, 1970, 1964, 1960, 1976, 1544, 1955, 1971, 1947, 1975, 1977, Ahi Elvan, 1945, 1956 ve 1952 bölgeleri etkilenecektir.

KALECİK

Kalecik ilçesinde 16 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Karahöyük bölgesinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Kalecik ilçesinde 17 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Ahikemalşenyurt ve Emenağaç bölgelerinde; 11.30 ile 13.30 saatleri arasında Şehit Soner Çankaya, 43, 40 ve 37 bölgelerinde; 15.00 ile 17.00 saatleri arasında 67, Hüseyin Sağırkaya, 69, Duran Karcı, 68, 41, Şehit Ertuğrul Pilatin ve 30 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Karahöyük; 09.30 ile 14.30 saatleri arasında Çayır, A. Mahmutlar, Karkın, Dümbelek İstasyon, Elmapınar, Dağdemir, Uyurca, Çandır, Y. Mahmutlar, Altıntaş, Afşar, Yurtyenice, Çaykaya ve Satılar bölgeleri etkilenecektir. Ayrıca 09.30 ile 14.30 saatleri arasında Şarlayık, Bayamlı, Şıhpınar, Tilki, Yarpınar, Akkuzulu, Aktepe, Gökçeören, Alibeyli ve Buğra bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

Keçiören ilçesinde 13 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 15.00 saatleri arasında General Dr. Tevfik Sağlam, Yedigün, Yunus Emre, Mercimek, Mestan, Melike, Giresun, Mühendisler, Yavrukurt ve Mimarlar bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Keçiören ilçesinde 14 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Şıhali, Karakaş, 362, Ahmetadil, Çalı, 3., Olukpınar, Sürgülü ve Boy bölgeleri etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 15 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında 984, Şehit Fevzi Başaran, Dantel, 549, Akgünler, 983, 970, İncir, Aras, 979, Güzelyurt, Kayın, 975, Zambak, 949, 982, 976, 977, 2005, Ihlamur, 956, Şehit İbrahim Aykın, 981, 951, 978 ve Karaçam bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 14.00 ile 15.30 saatleri arasında Etlik; 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Gülnihan, Önay, Anamur, Alacalı, Altıncık, Dağlı, Özgürlük, Canan ve Çağan; 12.30 ile 14.30 saatleri arasında Cennet, Şahinler, 70, Alacalı, Cumra, Taşdemir, Yunus Emre, Gün Sazak ve Çaylak; 15.30 ile 17.30 saatleri arasında ise Durak, Çubuk, Mustafa Asım Köksal, Yunus Emre, 19 Mayıs ve Değerli bölgeleri etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 16 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.30 saatleri arasında 362, 361, Binay, Sakızağacı, Gazeller, Esenler, Çağan, Öğün, Altıncık, Canan, Alacalı, Özgürlük ve Türkay bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 15.30 ile 17.30 saatleri arasında Karaelmas, Gülgün, Tezol, Ülkü, Kilyos ve Yunus Emre bölgeleri; 12.30 ile 14.30 saatleri arasında Önay, Gönülcük, Kilyos, Alacalı ve 19 Mayıs bölgeleri etkilenecektir.

Keçiören ilçesinde 17 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında Demir, Ceylan, Dedeardı, Billur, Çavdar, Yunus Emre, Menderes, Albayrak, Zümrüt, Şehit Gürbüz İpek, Cami, Kara Kazım, Zorba, Balaban, Mahmudiye, Kırkpınar, Uluharman ve Elçi bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 15.00 ile 18.30 saatleri arasında Merkez Yediören, 2034, 13, 115. ve Fuzuli; 09.30 ile 11.30 saatleri arasında 1334, Atapark, 1255, 1252, 1251, Bağlama, 1331, 1327, 1329, Tutal, 1257, 1335, 1328, Gaziler ve 1256; 12.30 ile 14.30 saatleri arasında 1257, Kalbur, 1293, Ufuktepe, Sanatoryum, 1278, 1256, Gün Sazak, Atapark, Şehit Mehmet Coşkun Kılıç, Âşık Veysel, Şehit Ahmet Çağlar, Elmalık ve 1277; 15.30 ile 17.30 saatleri arasında ise Âşık Veysel, 1313, 1299, 1303, Şehit Polis Mustafa Keskin, Atapark, 1298, 1304, Yanıklar ve 1300 bölgeleri etkilenecektir.

SİNCAN

Sincan ilçesinde 13 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 11.15 saatleri arasında Devrimler, Abdurrahim Karakoç ve Canlı bölgelerinde; 11.15 ile 13.15 saatleri arasında Kayı, Bilal Habeşi, Cevher, Buse, Baharat, Bildiren, Devrimler ve Canlı bölgelerinde; 14.45 ile 17.45 saatleri arasında 373, Behçet Necatigil, Buse, Şehit Burak Türkoğlu, Feyza, Baharat, Abdurrahim Karakoç, Ayaş Ankara Yolu ve Bedri bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sincan ilçesinde 14 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Hacı Bayram Veli, Bağ Yolu, D 200, Oğuzeli, Yavuz Kanat, Akçebaşı, Eskişehir Yolu, Olukpınar ve Beyobası bölgeleri etkilenecektir. Aynı gün 09.30 ile 13.30 saatleri arasında Şıhali, Karakaş, 362, Ahmetadil, Çalı, 3., Olukpınar, Sürgülü ve Boy bölgelerinde; 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çağdaş, Oğuz Yılmaz, 71, Ankara, Mehtap, Vatan, Peçenek, 75., Yavuz, İnci, Kılıç, Koray, Lale, Şehit Halil Çankaya, Kader, Yay, Uğur, Göktürk, Korkmaz ve İpek bölgelerinde kesinti uygulanacaktır.

Sincan ilçesinde 15 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Türkobası bölgesinde; 09.30 ile 14.00 saatleri arasında İlyakut, Mülk, Ayaş Ankara Yolu, Akçaören ve Ayaş Ankara bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Çiftlik, 424, 1028, 435, 30, 430, 439, 32, 427, 440 ve 429 bölgeleri; 09.00 ile 11.30 saatleri arasında 22, 20, İnönü, 23, Hatipoğlu, Ayaş Ankara Yolu, 339, 1053 ve Cumhuriyet bölgeleri; 09.30 ile 11.30 saatleri arasında ise Türkobası ve Sincan Doğal Besi Çiftliği bölgeleri etkilenecektir.

Sincan ilçesinde 16 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Barbaros ve Dilber bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sincan ilçesinde 17 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Buhara, 147., Maden, Mekik, Karayolu, Mis, 149., Ahi Mesud, Yaz ve 181. bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 15.00 ile 18.30 saatleri arasında Merkez Yediören, 2034, 13, 115. ve Fuzuli bölgeleri etkilenecektir.

YENİMAHALLE

Yenimahalle ilçesinde 13 Haziran 2026 tarihinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Cumhurbaşkanlığı ve Ahmetadil bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yenimahalle ilçesinde 15 Haziran 2026 tarihinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında 987, 965, 996, 970, 972, 957, 962, 963, 988, 968, İvedik, 986, 991, 969 ve Yahya Yüzüak bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 09.00 ile 11.30 saatleri arasında 287 bölgesi etkilenecektir.

Yenimahalle ilçesinde 16 Haziran 2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında Vatan, İvedik, 360, 401 ve 398 bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Yenimahalle ilçesinde 17 Haziran 2026 tarihinde 10.00 ile 13.30 saatleri arasında 3091, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk, Yuva Köyü ve 3089 bölgelerinde kesinti yapılacaktır. Aynı gün 11.30 ile 13.30 saatleri arasında Şehit Soner Çankaya, 43, 40 ve 37 bölgeleri etkilenecektir.