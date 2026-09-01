Ankara elektrik kesintisi! 1-2 Eylül Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 1 Eylül günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit İsmail Başaran, 1690, Orçan, 1666/2, 1656, 1669/2, 1687, 1685, 1653, 1048, 1667, 1686, 1681, 1669, 1674, 1699, Şehit Kazım Yalçın ve 1673 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 16.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 107, Dutluk, Topağaç, Turgut Özal 2, Yakalı, 106, Balpeteği ve 105 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gazi Mustafa Kemal, Hanımeli, Toros, Strazburg, Peçenek, 1815, 3605 ve Lale cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 14.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1921, 1825, 1918/2, Doğu, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, Şehit Bayram Uluer, 1834 ve 1846 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızılcasöğüt, Dibekören, Kayabükü, Kırbaşı Gençali Yolu, Yukarıulucak ve Kırbaşı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3341, Beytepe, Köroğlu ve Kanuni Sultan Süleyman cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Acısu bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Tekirler, Ozan, Kuzucular, Çamalan B.M. ve Yenice bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kozağaç, Kaplan ve Sarıağıl bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Beytepe Köyü Yolu ve Beytepe Mahallesi'nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Türkkonut bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Selçuk Yula, 2886 ve 2864 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3341, Beytepe, Köroğlu ve Kanuni Sultan Süleyman cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2886 ve 2861 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1725 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gençlik, Savaş, Necatibey ve Özveren cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gazi Mustafa Kemal, Hanımeli, Toros, Strazburg, Peçenek, 1815, 3605 ve Lale cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1047, Strazburg, Toros ve Celal Bayar cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Lizbon, Ahmetadil, 1784, 1783, 1795, 1787/1, 1793, 1212, 1792, 1787, Sağduyu, 1791, 1794, 1790, Şehit Hamza Şimşek, 1786, 1788/1 ve 1789 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızılkoyunlu, Haymana, Ahmetadil, Aşkar Yaylası, Soğulca, Yaylabeyi, Haymana Yolu, Batı Kısım, Kaş Eski Köseler, 133, Yeniköseler, Yeşilyurt, Gölbaşı, Kızılcakışla, Kaş Eskiköseler, Taşpınar, Aşağı Şeyhali, Esen, Aşağı Sivri, Yukarı Sivri, Karakaya, Karayavşan, Babayakup, Orta Eskiköseler ve Kayabaşı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2449 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 17.00 ile 19.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 448, Şehit Orhan Dağ ve Yeniköy cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esenler Mezra, Yeni Peçenek, Çiçektepe ve Esenler bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızılelma, 2272, 2278 ve 2276 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 264, 261, 263, Samsun 19 Mayıs ve Ahi Mesud cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 260 ve 261 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 279 ve 2. Meşrutiyet cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 269, 296 ve 271 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 263, 260, 261 ve 262 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ayaş Ankara Yolu'nda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2301, Ahiboz ve Fevziye bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1002, Köy Yolu, 2301, Ahiboz, 2842, Bağlar ve Fevziye bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahiboz, Bağlar ve Fevziye bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle S.S. Pet Doğa K.Y. Koop., 3523, 3515, 3514, S.S. Pet K.Y.K., Şehitali, 3516, 3509, 3512, 3508, 3503, 3507/1 ve 3520 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehitali bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahiboz, Çelikerler ve Şehitali bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 5350 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Selçuklular, Osman Bey, 83, 2653 ve Orhan Bey cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Selçuklular ve 86 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle S.S. Petrol K.Y.K., Şehitali ve 3527 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle S.S. Pet K.Y.K., 3559/1, 3555, Bilgisayarcılar 92, Şehitali, 3556, 3538, 3540, 3558, 3524, 3547, 3550, 3563 ve 3536 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehitali ve Bilgisayarcılar 92 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

GÖLBAŞI

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Özörenkent, 206 ve 79. Cadde, S.S. Özörenkent K.Y.K. bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Özörenkent ve 206 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 24, 17, 11, 5, 8/1, 4302, 26, 18, 8/1, Sil 23, 12, 7, 15, 13, 2, 3, 20, Karapınar, Sakarya, 4304, Fatih, 19, 4, Ankara, Bağlar, Merkez Mahallesi, 1, 23, Fatih Caddesi ve Sarıkaya bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3718, 3701, Bağlıklı Koop., Beyşehir Gölü, S.S. Bağlılık K.Y. Koop., Yaylabağ, Yurtbeyi ve Andezit Kesme Taş Fabrikası çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Devecipınarı, Karapınar, Çeltikli, Kavurmacı, Dereköy, Karasüleymanlı, Kavak, Gültepe, Durupınar, Serinyayla, Toyçayırı, Mollaresul, Çalışkan, Evliyafakı, Evci, İncirli, Kesikkavak, Bahçecik, Söğüttepe, Ataköy, Yaprakbayırı, Katrancı, Merkez Demirözü, Tabaklı, Şerefligökgöz, Kirazoğlu, Esen, Eskikışla, Gedik, Germik, Aktepe ve Yamak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 01.00 ile 04.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bilgen, Taşpınar ve 2805 numaralı sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Cumhuriyet bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2301, Ahiboz ve Fevziye bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1002, Köy Yolu, 2301, Ahiboz, 2842, Bağlar ve Fevziye bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahiboz, Bağlar ve Fevziye bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahiboz, Çelikerler ve Şehitali bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Sevgi Çiçeği, 1752, 1725, 4131, 1745, 1720, Hüdaverdi, Hilmiyet, 1723, 1429, 1714, 1718, 1762, 1716, Haymana, 1717, 1756, 1714/2, 1722, 1709, 1750, 1772, 1741, Hacılar, 1751, 1748, 1753, Hacılar Küme, 1714/1, 1747, 1708, 1742, 1719 ve 1760 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahiboz, 4348, 15, 4334, 1, 41, 5, 50, 4308, 4339, 4305, 4322, Fatih, 49, 30, 4306, Merkez Mahallesi, 4352, 4318, 4321, Fatih Caddesi, 4341, Ankara, 4335, 4347, 4345, 4323, 4319, 4307, 4351, 24, 4360, 4324, 4359, 4317, 4357, 4358 ve 23 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kızılkoyunlu, Haymana, Ahmetadil, Aşkar Yaylası, Soğulca, Yaylabeyi, Haymana Yolu, Batı Kısım, Kaş Eski Köseler, 133, Yeniköseler, Yeşilyurt, Gölbaşı, Kızılcakışla, Kaş Eskiköseler, Taşpınar, Aşağı Şeyhali, Esen, Aşağı Sivri, Yukarı Sivri, Karakaya, Karayavşan, Babayakup, Orta Eskiköseler ve Kayabaşı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bilgen, 4235, Vakıf, Susam, 4231, Esertepe, 1055 ve Reyhan bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 12.30 ile 14.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle S.S. Pet K.Y.K., 3559/1, 3555, Bilgisayarcılar 92, Şehitali, 3556, 3538, 3540, 3558, 3524, 3547, 3550, 3563 ve 3536 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

KEÇİÖREN

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1011/1, 2008, 1011/3 ve Defne cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1510, Şehit Bülent Cengiz, 1498, 1499, 301, Balcılar, 1497, 1501, 1496, 232, 1505, Cambıl, 1503, 1504, 310, 1506, 1507, 1502, 305, 309, 1500, Şehit Mustafa Erciğez, 312, 308, 307, 1470 ve 298 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1916 ve 2106 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1600/1, 1659, Kırıkkaleliler, 1598, 1594, 1599, Şehit İhsan Pekesen, 1597, 1663, 1661, 1600, 1657, 1662, Ahmet Çalık ve 1589/1 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 14.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 138, 1891, 1896/6, 1896/2, 2081, 2106, 2105, 2104, 2103, 2100 ve 2087 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1572, 1574, Murat Çobanoğlu, 1621, Yozgat ve 1611 cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2080 ve 2102 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 14.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Bayram Uluer, 1671/1, 1953, 1668, 1938, 1942/1, 1937, 1801, 1941, 1940, 1939, 1933, 1944, 1960, 1942, Karakeçili, 1921 ve 1943 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1572, 2097 ve 2081 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2081, 1572, 2123 ve Murat Çobanoğlu cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Lavanta, Olcay, Oltu, Lületaşı, Ahmet Vefik Paşa, Atış ve Çamaltı cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 10.15 ile 12.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 567/2, 333 ve 332 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

1 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 559, 548, Yozgat, 550 ve 565 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Anavatan, Susuz Mahallesi, 5622, Fatih Sultan Mehmet ve 5659 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2082 ve 2088 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 11.00 ile 12.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1921/1, 1950/1, Şehit Bayram Uluer, 1926, 1929, 1931/1, 1893, 1870, 1924, 1941, 1577, 1927, 1896/2, 1931, 1935, 1921, 1934, 1952, 1669, 1937 ve 1936 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 13.30 ile 14.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1921, 1825, 1918/2, Doğu, 1833, 1837, 1669, 1838, 1848, 1836, 1847, 1839, 1850, Şehit Bayram Uluer, 1834 ve 1846 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

3 Eylül 2026 tarihinde saat 15.30 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yozgat, 1583/1, 1627, 1611, 1572, 1608, 1607, 1606, 1609, 1586/1, 1589/1 ve Sivaslılar cadde ve sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.