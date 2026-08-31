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Fatih Tekke'den istifa açıklaması

Fatih Tekke'den istifa açıklaması
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Fatih Tekke, istifa kararının sorumluluk almakla ilgili olduğunu belirtirken, yönetim ve oyuncuların desteğiyle görevine devam ettiğini söyledi.

  • Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, istifa kararının tamamen sorumlulukla ilgili olduğunu ve takımda kalmasının güvenle bağlantılı olduğunu söyledi.
  • Tekke, takımın kazanması gerektiğini ve bugünün ayağa kalkma günü olduğunu, reaksiyon göstermeleri gerektiğini belirtti.
  • Tekke, oyuncuların güvenini karşılıksız bırakamayacağını ve taraftarın güvenini kazanmak için sahada yapacaklarının önemli olduğunu ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Amedspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

''İSTİFA KARARI SORUMLULUK İLE ALAKALIYDI''

Fatih Tekke, zor günler geçirdiklerini belirterek, "Zor birkaç gün geçirdik. İstifa kararı tamamen sorumluluk ile alakalıydı. Şu anda burada olmam tamamen güvenle ilgili. Tek odak noktamız maç. Kazanmamız gerekiyor. Bugün ayağa kalkma günü, nasıl reaksiyon göstereceğimizi göstermemiz lazım." dedi.

''HER ŞEYDE BİR HİKMET VAR''

Sözlerine devam eden deneyimli teknik adam, "Her şeyde bir hikmet var. Şu anda ilk günkü gibi heyecanlıyım. Coşkumuz var. İnşallah bunu sahaya yansıtırız." ifadelerini kullandı.

"OYUNCULARIN GÜVENİNİ KARŞILIKSIZ BIRAKAMAZDIM"

İstifa kararının ardından kendisine gösterilen desteğe de değinen Tekke, "Sadece oyuncular değil, yönetim ve başkanımız... Oyuncuların elimi sıkı sıkıya tutması, onların güvenini karşılıksız bırakamazdım. Artık konuşma zamanı değil, reaksiyon gösterme zamanı. Yeni bir heyecanla... Büyük camialarda bunlar olabiliyor. Taraftarımızın güvenini tekrar kazanmak için sahada yapacaklarımız çok önemli. Oyuncularımın bunu yapacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Salih Söğüt
Salih Söğüt
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