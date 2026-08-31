Haberler

Resmi açıklama geldi! İşte Diego Carlos'un yeni adresi

Resmi açıklama geldi! İşte Diego Carlos'un yeni adresi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Diego Carlos'a Parma'yla transfer görüşmeleri gerçekleştirmesi için izin verildiğini açıkladı.

Süper Lig devi Fenerbahçe, kadrosunda düşünmediği Brezilyalı stoper Diego Carlos’un transfer süreciyle ilgili resmi açıklama yaptı.

FENERBAHÇE'DEN DIEGO CARLOS'A İZİN

Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli oyuncuya İtalya Serie A ekiplerinden Parma Calcio adına sağlık kontrolü ve transfer görüşmeleri için izin verildiğini duyurdu. Karşılıklı mutabakat sonucunda Diego Carlos, Parma’ya transferi için İtalya’ya gitti.

Fenerbahçe’nin açıklaması şöyle: 

"Oyuncumuz Diego Carlos ile varılan karşılıklı mutabakat doğrultusunda, İtalya'nın Parma Calcio Kulübü adına sağlık kontrollerinden geçmesi ve transfer görüşmelerini gerçekleştirmesi amacıyla oyuncumuza izin verilmiştir. Sağlık kontrollerinin ve transfer görüşmelerinin tamamlanmasının ardından sürece ilişkin gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Yurt dışına kaçacaktı! Tırın altında böyle yakalandı
Mekke Anlaşmasının İstanbul'daki ilk toplantısı sona erdi! Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

İstanbul'da Netanyahu'nun uykularını kaçıracak zirve
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor

G.Saray'da şok ayrılık! Son maçın kaptanı bavullarını topladı gidiyor
Eyyüp Kadir İnan'dan balıkçılara destek: Siz yeter ki üretin, engelleri aşarız

Eyyüp Kadir İnan'dan İzmirli balıkçılara destek: Siz yeter ki üretin
Leroy Sane için büyük iddia

Leroy Sane için büyük iddia! Eğer doğruysa yer yerinden oynar
Yusuf Akçiçek yeniden Galatasaraylı oluyor

Artık o da Galatasaraylı!
Trump'ın hamlesi yetmedi! Kuzey Kore'den dünyayı tedirgin eden nükleer resti

Korkulan oldu! Kararını ilan etti
4 maçta 0 çeken takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı

4 maçta 0 çeken efsane takımın taraftarından yönetime istifa çağrısı
Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler

Amedspor-Trabzonspor maçı öncesi istenmeyen görüntüler