Ünlü oyuncudan yıldız futbolcuya şok suçlama: Benden cinsel videolar istedi, çok seksisin

Euphoria dizisinin üçüncü sezonunda rol alan oyuncu Jewell Farshad, İran Milli Takımı futbolcusu Ramin Rezaeian hakkında dikkat çeken suçlamalarda bulundu.

Los Angeles'ta yaşayan Farshad, yaşadıklarını Daily Mail'e anlattı. Oyuncu, Rezaeian'ın kendisine Instagram üzerinden ulaştığını ve aralarında başlayan yazışmaların daha sonra farklı bir boyuta taşındığını öne sürdü.

İLK MESAJ HAZİRAN AYININ SONUNDA GELDİ

Farshad'ın anlatımına göre Rezaeian'dan ilk mesajı, haziran ayının sonunda İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda mücadele ettiği dönemde aldı.

Bir milyondan fazla Instagram takipçisi bulunan Farshad, ünlü isimlerden mesaj almaya alışık olduğu için ilk etapta Rezaeian'ın mesajlarını sıra dışı bulmadığını ifade etti. Oyuncunun iddiasına göre ikili arasındaki konuşmalar kısa süre sonra flörtleşmeye dönüştü.

"NEREDE YAŞIYORSUN? ÇOK SEKSİSİN"

Farshad, Rezaeian'ın kendisine "Nerede yaşıyorsun? Çok seksisin" şeklinde mesaj gönderdiğini söyledi. Oyuncu, bu sözleri başlangıçta yalnızca bir iltifat olarak değerlendirdiğini belirtti. Farshad'ın iddiasına göre ilerleyen yazışmalarda ise mesajların içeriği değişmeye başladı.