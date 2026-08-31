Bitexen kurucusuna bahis ve kara para tutuklaması: DinamikPay bağı da ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın "bahis" ve "kara para aklama" soruşturması kapsamında DinamikPay’e 25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı, şirkete el konuldu. Soruşturmada Bitexen Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem hakkında da yasa dışı bahisle bağlantılı para nakline aracılık etme ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden kuvvetli suç şüphesi bulunduğu değerlendirilerek tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, DinamikPay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken şirkete el konuldu.

MASAK raporları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve TÖDEB tespitleri doğrultusunda yürütülen finansal incelemelerde, şirket üzerinden gerçekleştirilen para transferleri mercek altına alındı. İncelemelerde işlemlerin tekil hareketlerden oluşmadığı, merkezinde ödeme kuruluşunun bulunduğu organize bir finansal yapı olduğu değerlendirildi. Şirketin 2024 ile 2025 yılları arasında yaklaşık 17,9 milyar TL'lik para transferi hacmine ulaştığı, söz konusu hareketlerin münferit işlemlerden ibaret olmadığı ve çok katmanlı bir finansal yapılanmaya işaret ettiği tespit edildi.

DİNAMİKPAY'İN SİTESİNDE TCMB UYARISI

DinamikPay'in internet sitesine giren kullanıcılar, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alınan karar uyarınca Kuruluşumuzun 6493 sayılı Kanun kapsamındaki faaliyet izni geçici olarak durdurulmuştur." uyarısıyla karşılaşıyor. TCMB'nin söz konusu kararı savcılığın yürüttüğü soruşturmadan bağımsız olarak daha önce alınırken, operasyonun ardından şirket yönetimine kayyum atandığı da haberlere yansıdı.

Kemal Cenk Erdem

DİNAMİKPAY VE BİTEXEN ADRESLERİ ÖRTÜŞÜYOR

Ticaret Sicil Gazetesi'nin 6 Nisan 2020 tarihli ilanına göre kripto para borsası Bitexen'in Akmerkez şubesinin adresi "Kültür Mahallesi Nisbetiye Caddesi Akmerkez Apartmanı No:56/13 Beşiktaş/İstanbul" olarak yer alıyor. Ticaret Sicil Gazetesi'nin 26 Mayıs 2021 tarihli sayısında bulunan DinamikPay'in kuruluş bildiriminde ise adres "Kültür Mahallesi Nisbetiye Caddesi Akmerkez Blok No:56 İç Kapı No:13 Beşiktaş/İstanbul" olarak kayıtlı. İki adresin birebir örtüşmesi, DinamikPay'in Bitexen'in daha önce şube olarak bildirdiği adreste kurulduğunu gösteriyor.

DİNAMİKPAY VE BİTEXEN'DE EŞ BAĞLANTISI

DinamikPay'in kurucusu olarak Ayşin Erdem görünüyor. Şirketin kurumsal internet sitesinde yer alan ortaklık bilgilerinde de Ayşin Erdem, yüzde 81 hisseyle şirketin ana ortağı olarak gösteriliyor. Erdem, 2017 yılında o dönem faaliyeti askıya alınmış bir aracı kurum olan Egemen Menkul Değerler'i satın alarak lisansını C grubundan A grubuna yükseltti ve kurumu Dinamik Yatırım Menkul Değerler adıyla yeniden yapılandırdı. Bitexen’in Yönetim Kurulu Başkanlığını ise Kemal Cenk Erdem yürütüyor. Erdem, The Luxury Network Turkey'e verdiği ve halen yayında olan söyleşide ailesini ve Bitexen'in kuruluş hikayesini anlatıyor.

Erdem, söyleşide Ayşin Erdem'in eşi olduğunu ve eşinin Türkiye'de SPK lisanslı bir Grup A aracı kurumun sahibi olduğunu ifade ediyor. Erdem, eşinin lisanslı ve düzenlemeye tabi bir yapıda çalışması nedeniyle kripto piyasalarının o dönem "gri alan" olarak değerlendirilen yapısına kendisinin girmesini istemediğini, bu nedenle kripto alanındaki adımlarını yurt dışında attıklarını belirtiyor. Bitexen'e ise 2020 yılında eşinin de ikna olmasıyla birlikte girdiklerini anlatıyor. Aynı söyleşide Kemal Cenk Erdem, kardeşi Yahya Tuğyan Erdem'in kripto madenciliği ve teknolojilerine ilgi duyduğunu, bu ilginin zamanla Bitexen'e dönüştüğünü aktarıyor.

MAHKEME KARARINDA CENK ERDEM VE BİTEXEN DETAYI

Soruşturma kapsamında verilen mahkeme kararında, Kemal Cenk Erdem'in şirketler grubunun fiili yönetimi ve finansal karar mekanizmasında etkili kişi olarak gösterildiği belirtildi. Kararda, şüphelinin dosyadaki konumunun yalnızca "Ayşin Erdem'in eşi" sıfatıyla açıklanamayacağı ve şirketler arasındaki organik bağların incelenmesi gerektiği değerlendirmesine yer verildi.

Kararda ayrıca DinamikPay'in kurucusu ve hakim ortağı Ayşin Erdem ile Kemal Cenk Erdem arasındaki evlilik ve yoğun mali ilişkiye, DinamikPay'in kuruluş sermayesinin Kemal Cenk Erdem bağlantılı Bitexen'den sağlanan fonlarla karşılanmasına ve Dinamik Yatırım sermayesinin farklı dönemlerinde Kemal Cenk Erdem'in doğrudan fonlarının yanı sıra Bitexen kaynaklı yüksek tutarlı fonların kullanılmasına dikkat çekildi. Ayşin Erdem ile aralarında yüz milyon TL'ye yaklaşan çift yönlü mali hareket bulunduğu da kaydedildi.

Mahkeme kararında Bitexen, Exenpay ve KCE Finansal Teknoloji Yatırımları üzerinden finansal teknoloji ve kripto alanında bir şirket ağı bulunduğu da belirtildi. Bu bulgular doğrultusunda Kemal Cenk Erdem'in DinamikPay'den tamamen bağımsız üçüncü bir kişi olarak değerlendirilmesinin dosyadaki bulgularla uyumlu olmadığı sonucuna varıldı.

KEMAL CENK ERDEM HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Dosyadaki mali kayıtlar, şirket bağlantıları ve ifadeler birlikte değerlendirildiğinde Kemal Cenk Erdem hakkında 7258 sayılı Kanun kapsamında yasa dışı bahisle bağlantılı paranın nakline aracılık etme ve Türk Ceza Kanunu'nun 282. maddesi kapsamında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden ayrıntılı soruşturma yürütülmesini gerektirecek bulgu ve emarelerin bulunduğu kanaatine varıldı.

Mahkeme, Kemal Cenk Erdem hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular bulunduğunu, delillerin henüz tamamen toplanmadığını ve bu aşamada adli kontrolün yetersiz kalacağını değerlendirerek tutuklanmasına karar verdi.

İKİ ŞİRKET ARASINDAKİ BİR DİĞER İSİM: MURAT DAĞDELEN

Ticaret Sicil Gazetesi'nin 7 Haziran 2024 tarihli ilanına göre Murat Dağdelen, DinamikPay'in yönetim kurulu başkan vekili olarak atanıyor. Dağdelen aynı zamanda Bitexen'in kurucu ortakları arasında yer alıyor. Böylece DinamikPay ile Bitexen arasındaki bağlantılar ortak adres ve Erdem çiftinin yanı sıra Murat Dağdelen üzerinden de dikkat çekiyor.

Mahkeme kararında yer alan mali hareketler, şirketler arasındaki fon transferleri ve yönetim bağlantılarına ilişkin tespitler ise DinamikPay ile Bitexen arasındaki ilişkinin soruşturma makamlarının da inceleme konusu haline geldiğini ortaya koyuyor.

Kaynak: Haberler.com