İstanbul'a geldi! Çorum FK'den tüm dünyada ses getirecek transfer

Transfer çalışmalarını sürdüren Arca Çorum FK, dünya futbolunun yakından tanıdığı genç yıldız Youssoufa Moukoko transferinde mutlu sona ulaştı.

MOUKOKO TRANSFERİ BİTTİ

Süper Lig'in yeni ekiplerinden biri olan kırmızı-siyahlı ekip, Kopenhag forması giyen 21 yaşındaki Alman santrfor ile anlaşma sağladı.

SAĞLIK KONTROLÜ İÇİN İSTANBUL'DA

Genç golcü, transfer görüşmelerini tamamlamak ve sağlık kontrollerinden geçmek üzere İstanbul'a ayak bastı. Kiralık olarak kadroya katılması beklenen oyuncunun sözleşmesinde 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun yer aldığı belirtildi.

KOPENHAG VE KARİYER PERFORMANSI

Borussia Dortmund altyapısında kırdığı gol rekorlarıyla adını duyuran ve Bundesliga tarihinin en genç golcüsü unvanını elinde bulunduran Moukoko, Kopenhag kariyerinde çıktığı 46 maçta 18 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Kulüp kariyeri boyunca toplam 257 karşılaşmada görev yapan yetenekli forvet, 180 gol ve 41 asist kaydederek dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.