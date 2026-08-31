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Acun Ilıcalı'nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı

Acun Ilıcalı'nın ayakkabısının fiyatı tartışma yarattı
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Televizyoncu ve iş insanı, aynı zamanda İngiltere Championship ekibi Hull City'nin sahibi olan Acun Ilıcalı'nın giydiği ayakkabının fiyatı tartışma yarattı. Ilıcalı'nın ayakkabısının 17 bin 999 TL değerinde olduğu belirtilirken, fiyatı normal bulanlar da oldu, oldukça pahalı olduğunu savunanlar da.

  • Acun Ilıcalı'nın Fatih Altaylı'nın programında giydiği ayakkabının fiyatı 17 bin 999 TL olarak belirtildi ve bu fiyat tartışma yarattı.
  • Acun Ilıcalı, İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'nin sahibi konumunda.
  • Ilıcalı, günlük hayatında genellikle rahat ve spor kıyafetleri tercih eden bir giyim tarzına sahip.

Televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Acun Ilıcalı, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Programda yaptığı açıklamaların yanı sıra Ilıcalı'nın giyim tercihi de dikkat çekti. Uzun yıllardır televizyon sektöründe faaliyet gösteren, farklı ülkelerde yapımlara imza atan ve futbol yatırımlarıyla da öne çıkan Ilıcalı'nın programda giydiği ayakkabının fiyatının 17 bin 999 TL olduğu belirtildi.

AYAKKABISININ FİYATI 17 BİN 999 TL

Rahat giyim tarzıyla bilinen Ilıcalı, programa da spor bir kombinle katıldı. Ilıcalı'nın tercih ettiği ayakkabının fiyatının 17 bin 999 TL olduğu ortaya çıktı. Ayakkabının fiyatı tartışmaları da beraberinde getirdi. 17 bin 999 TL'yi bir spor ayakkabı için yüksek bulanların yanı sıra, Ilıcalı'nın gelir düzeyi ve günümüzdeki ayakkabı fiyatları göz önüne alındığında rakamın normal olduğunu düşünenler de oldu.

HULL CITY'NİN SAHİBİ

Türkiye'de televizyon sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Acun Ilıcalı, spor dünyasındaki yatırımlarıyla da biliniyor. Ilıcalı, İngiltere Championship'te mücadele eden Hull City'nin sahibi konumunda bulunuyor. Televizyon ve futbol alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan Ilıcalı, günlük hayatında ise genellikle rahat ve spor kıyafetleri tercih ediyor.

RAHAT GİYİM TARZIYLA BİLİNİYOR

Ilıcalı'nın tişört, spor ayakkabı ve rahat kıyafetlerden oluşan tarzı uzun süredir kendisiyle özdeşleşmiş durumda. Fatih Altaylı'nın programında da bu tarzından vazgeçmeyen Ilıcalı'nın bu kez tercih ettiği modelden çok 17 bin 999 TL'lik fiyatı tartışma yarattı.

Kaynak: Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

18000 olsa kim alacak 17.999 lira makul bir fiyat bence

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Haber YorumlarıAhmet Komuscu:

ASKERİ ÜCRETLE 8 BİN LİRALIK AYAKKABI GİYENİ GÖRDÜKTEN SONRA ADAMIN GİYMİŞ OLDUĞU AYAKKABI BENİ NEDEN ŞAŞIRTSIN.

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Haber Yorumlarıobscura world:

Adamın takımı Premier Lig te. Championship te değil. Haberleri yaparken onaylayan bir editör yok sanırım

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Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Normal şartlarda kazancı olan bugün ayakkabısını en az 3 bin liraya alıyorsa Acun gibi kazancı olanın 18 bin liralık ayakkabısı pahalı bir ayakkabı değildir.

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