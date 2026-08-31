Yurt dışı çıkış yasağı bulunan Youtuber Arif Kocabıyık, tır dorsesinin altında yakalandı

Antalya 35. Ceza Mahkemesi tarafından TCK 299/1 maddesi uyarınca yurt dışı çıkış yasağı bulunan YouTuber Arif Kocabıyık, Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a çıkmaya çalışırken yakalandı.

YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Kapıkule Sınır Kapısı'na Bulgaristan'a çıkış yapmak için gelen 42 BHK 513 çekici ve 42 AKC 930 dorse plakalı tırda yapılan arama ve kontroller ilginç bir şekilde son buldu. Ekipler aracın dorsesinin altında gizlenmiş iki kişi tespit etti. Ekipler yaptıkları kontrolde söz konusu iki kişinin İlave TV yöneticisi Arif Kocabıyık ile İran vatandaşı Shayan Peiman Samadi olduğunu tespit etti.

TIR DORSESİNİN ALTINA GİZLENMİŞ

Sorgulamada, Arif Kocabıyık hakkında Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesince, Türk Ceza Kanunu'nun 299/1. maddesinde düzenlenen "Cumhurbaşkanına hakaret" suçu kapsamında yurt dışına çıkış yasağı bulunduğu belirlendi. Kocabıyık'ın yurt dışına çıkabilmek için tır dorsesinin altına gizlendiği ve bu şekilde sınırı geçmeye çalıştığı tespit edildi.

Arif Kocabıyık

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Arif Kocabıyık ile tırın sürücüsü Muhterem Altıntaş gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri tamamlandıktan sonra Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilecek.

TİCARET BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ve çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan Arif Kocabıyık isimli şahıs, Ticaret Bakanlığı Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerimizce Kapıkule Gümrük Kapısı'nda bir tırın altına gizlenmiş vaziyette yakalanmıştır. Edinilen istihbari bilgi doğrultusunda, Edirne'de bulunan tır parklarında saklandığı bilgisine ulaşılması üzerine, Gümrükler Muhafaza ekiplerimizce başlatılan takip ve kontroller sonucu yakalanan Arif Kocabıyık; işlemlerinin tamamlanmasının ardından emniyet birimlerimize teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

ARİF KOCABIYIK KİMDİR?

1983 Antalya doğumlu olan Arif Kocabıyık, kurucusu olduğu "İlave TV" isimli YouTube kanalı üzerinden yaptığı sokak röportajlarıyla tanınan bir sosyal medya içerik üreticisi ve yayıncıdır. Türkiye'nin çeşitli kentlerinde halka yönelttiği siyasi ve ekonomik sorularla kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Kocabıyık, gündem yaratan üslubuyla sosyal medyada öne çıkmıştır. Yayıncılık faaliyetlerinin ardından aktif siyasete de adım atan Kocabıyık, 2023 Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'den Antalya milletvekili adayı gösterilmiş ancak meclise girememiştir. CHP'ye katılmak için başvurup kendisine rozet takılsa da Kocabıyık'ın sosyal medya paylaşımları sebebiyle parti ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle üyelik işlemleri durdurulmuş ve iptal edilmiştir.

Sokak röportajları ve sosyal medyadaki açıklamaları nedeniyle yargı makamlarıyla sık sık karşı karşıya gelen Kocabıyık hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" (TCK 299) suçlamaları başta olmak üzere çeşitli soruşturma ve davalar açılmıştır. Yargılama süreçlerinde geçmişte ev hapsi tedbirine çarptırılan Kocabıyık hakkında, Antalya 35. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından adli kontrol şartı olarak adli kayıtlarına işlenen resmi "yurt dışı çıkış yasağı" kararı bulunmaktaydı.

Kaynak: Haberler.com