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Adilcevaz'da kamyonet koyun sürüsüne çarptı: Çok sayıda koyun telef oldu

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu bazı hayvanlar telef oldu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde hafif ticari aracın koyun sürüsüne çarpması sonucu bazı hayvanlar telef oldu.

Adilcevaz-Erciş kara yolunun 19. kilometresinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 04 AAY 931 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı.

Kazada bazı koyunlar telef oldu, araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye giden ekipler yolda güvenlik önlemi aldı, telef olan hayvanlar yoldan kaldırıldı.

Kaynak: AA
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