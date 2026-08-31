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Türkiye'de 3 ay tatil yaptı! ABD'ye tam 16 adet valizle geri döndü

Türkiye'de 3 ay tatil yaptı! ABD'ye tam 16 adet valizle geri döndü
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Yaz tatilinin büyük bölümünü Bodrum ve Antalya'da geçiren milli basketbolcu Alperen Şengün, Türkiye’den ABD'ye 16 adet valizle seyahat etti.

NBA ekiplerinden Houston Rockets formasıyla sergilediği başarılı performansla göğsümüzü kabartan milli basketbolcu Alperen Şengün, yeni sezon öncesinde ABD'ye geri döndü.

TATİLİNİ BODRUM VE ANTALYA'DA GEÇİRDİ

Yaz dönemini Türkiye'de geçiren ve 3 ay boyunca Bodrum ile Antalya'da tatil yaparak sezonun yorgunluğunu atan yıldız oyuncu, bireysel antrenmanları ile takımının sezon öncesi kamp çalışmalarına katılmak üzere ABD yolculuğuna çıktı.

16 VALİZLE AYRILMASI DİKKAT ÇEKTİ

Yolculuk öncesinde havalimanından paylaşılan görüntülerde Alperen Şengün’ün tam 16 büyük boy bavulla seyahat etmesi dikkat çekti. Yanındaki devasa bagaj yığınıyla görenleri şaşkına çeviren milli basketbolcunun bu karesi kısa sürede gündem oldu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıyavuz dur:

Adam giderken yiyecek götürmüştür yemekler çok fena abd de

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