PJAK Saldırısında Yaralılar Var

İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Merivan ilçesinde, terör örgütü PJAK mensuplarının bir köye düzenlediği saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'ın Fars Haber Ajansına göre, Merivan ilçesine bağlı Deri köyünden bir grup vatandaş, tarım ve dağlık alanlarda bitki toplama faaliyetlerinin ardından evlerine dönerken terör örgütü PJAK'a mensup teröristlerin saldırısına uğradı.

Saldırıda bazı bölge sakinlerinin yaralandığı aktarılırken daha fazla bilgi verilmedi.

Kaynak: AA