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Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı

Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı Haber Videosunu İzle
Yer: Gaziantep! Yan odadan gelen sesleri kayda alıp paylaştı
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Gaziantep'te bir otelde konaklayan kadın müşteri, yan odalardan gelen yüksek gürültü ve seslerden rahatsız olarak yaşadığı mağduriyeti "Bu Gaziantep'e her geldiğimde neden böyle şeyler yaşıyorum" diyerek kayda aldı.

Gaziantep'te tercih ettiği otel odasında dinlenmeye çalışan bir kadın müşteri, komşu odalardan gelen yoğun sesler nedeniyle zor anlar yaşadı. Yan odalardan yükselen ve rahatsızlık veren gürültülerin kesilmemesi üzerine çareyi durumu kayda almakta buldu.

YAŞADIĞI MAĞDURİYETİ KAYDA ALIP PAYLAŞTI

Otel odasında çektiği videoyla seslerin net bir şekilde duyulduğunu gözler önüne seren kadın müşteri, otel yönetiminin ve gürültü yapan diğer müşterilerin duyarsızlığına tepki gösterdi. Konaklama huzurunun bozulduğunu belirten kadın "Bu Gaziantep'e her geldiğimde neden böyle şeyler yaşıyorum" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Gazianteple ne alakası var bu işin? Ne yapsın otel odasında; pişpirik mi oynasınlar?

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Haber YorumlarıRemzi YILMAZ:

yalan haberden kim ölmüş

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