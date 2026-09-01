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CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı

CHP kurultay davasında 8 kişi için tahliye kararı! Tek bir tutuklu kaldı
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Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin, "delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği" iddiasıyla başlatılan soruşturmada tutuklanan 9 kişiden 8'i tahliye edildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı. Kurultaya ilişkin verilen mutlak butlan kararıyla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı olmuştu.

  • CHP kurultay davasında tutuklu 9 kişiden 8'i için tahliye kararı verildi, dosyada tek tutuklu olarak Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı.
  • Soruşturma kapsamında mayıs ayında 13 kişi gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştı.
  • Kurultaya ilişkin mahkemeden mutlak butlan kararı çıkmış, Özgür Özel'in genel başkanlığı düşmüş ve Kemal Kılıçdaroğlu yeniden CHP Genel Başkanı olmuştu.

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda "delegelerin oy kullanma iradesine müdahale edildiği" iddialarına ilişkin açılan soruşturmada çarpıcı gelişme yaşandı. Tutuklanan 9 kişi ile ilgili gece yarısı karar çıktı.

SADECE AĞBABA'NIN ŞOFÖRÜ TUTUKLU KALDI

Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya ve Mehmet Ayıp Demirbüken hakkında tahliye kararı verildi. Dosyada tek tutuklu isim olarak Yeni Parti milletvekili Veli Ağbaba'nın şoförü Gaffar Çiçek kaldı.

NE OLMUŞTU?

CHP 38. Kurultayı'na yönelik yürütülen soruşturmada, "Siyasi Partiler Kanunu'na muhalefet", "rüşvet almak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" iddialarıyla geçtiğimiz mayıs ayında 13 kişi gözaltına alınmıştı.

23 Mayıs günü adliyeye sevk edilen Safi Karayalçın, Suat Dülger, Kalender Özdemir, Özkan Deniz, İbrahim Şahin, Umut Sapan, Metin Kaya, Gaffar Çiçek ve Mehmet Ayıp Demirbülen tutuklanmıştı. Ayça Aypek Şenay, Gülhan Aydın, Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

KILIÇDAROĞLU, GENEL BAŞKANLIĞA GERİ DÖNMÜŞTÜ

Kurultaya ilişkin mahkemeden mutlak butlan kararı çıkmıştı. Kararla birlikte Özgür Özel'in genel başkanlığı düşmüş, Kemal Kılıçdaroğlu ise yeniden CHP Genel Başkanı olmuştu.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSiyaset Üstü:

eee şimdi hileyi tek başına şoför ki yapmış oldu. Şoför ne yapmış olabilir de Seçimin geçersiz kılınmasına sebep olmuş ?

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Haber YorumlarıFirat Tas:

Nedir bu şoförlerin çektiği ye iç hesabı şoför ödesin

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