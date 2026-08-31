Amedspor, Trabzonspor'u 90'da devirdi

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Amedspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Amedspor, 2-1 kazandı.

SALAH TRABZON'U ÖNE GEÇİRDİ

11. dakikada Muçi'nin pasında topla buluşan Muhammed Salah, kaleci ile karşı karşıya pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

AMEDSPOR SKORA DENGEYİ GETİRDİ

45. dakikada Dia Saba'nın şutunda topun Melih'in eline çarptığı pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Diagne'nin şutunda top kaleci Onana'dan dndü. Pozusyonu takip eden Sor, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

EV SAHİBİ EKİP ÖNE GEÇTİ

Amedspor, 90. dakikada 2-1 öne geçti. Ev sahibi ekipte topla buluşan Ballet topu içeri çevirdi. Savunmadan seken top Gift Orban’ın önünde kaldı ve golcü oyuncu topu ağlara gönderdi.

DİYARBAKIR'DA KAZANAN AMED

Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve maçı Amedspor kazandı. Bu sonuçla birlikte Amedspor, 6 puana ulaştı. Trabzonspor ise 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Trabzonspor, sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.