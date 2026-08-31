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Uygun fiyatlı Togg geliyor! Teslim tarihi belli oldu

Uygun fiyatlı Togg geliyor! Teslim tarihi belli oldu
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Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, T10X ve T10F'den sonra geliştirilen T6X modelinin 1 milyon 300 bin TL bandındaki fiyat hedefinde bir değişiklik olmadığını ve haziran ayı sonunda kullanıcılarla buluşacağını açıkladı.

Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, yerli otomobil Togg'un yeni modeli T6X'e ilişkin detayları paylaştı.

T10X ve T10F modellerinin ardından geliştirilen T6X'in, mevcut piyasa koşullarına göre çok daha erişilebilir bir fiyatla tüketiciye sunulacağını belirten Tosyalı, teslimatlar için Haziran ayını işaret etti.

Tosyalı, Togg’un ürün gamını genişletme stratejisi doğrultusunda T6X modeline özel bir önem verdiklerini vurguladı.

"CARİ FİYATLARA GÖRE ÇOK DAHA HESAPLI OLACAK"

T6X modelinin geliştirilme sürecinde "erişilebilirlik" kriterinin ön planda tutulduğunu ifade eden Tosyalı, şu bilgileri verdi:

T10X ve T10F'den sonra T6X'i özellikle geliştirdik ki, neredeyse şu anki cari fiyatlara göre çok çok daha hesaplı. Amacımız, daha geniş kitlelerin Togg teknolojisine ulaşmasını sağlamak. Bu doğrultuda, kullanıcılarımızın alım gücünü destekleyecek uygun kampanya süreçlerimiz de olacak.

HAZİRAN'DA TALEP TOPLAMA, AY SONUNDA TESLİMAT

T6X'in yollara çıkacağı takvimi de netleştiren Tosyalı, "Önümüzdeki Haziran ayında talep toplamaya başlarız. Haziran ayı sonundan itibaren de kullanıcılarımıza araçlarımızı sevk etmeye, yani yollarda T6X'leri görmeye başlayacağız." dedi.

1 MİLYON 300 BİN TL HEDEFİ KORUNUYOR

T6X'in fiyatının 1 milyon 300 bin TL bandında olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Tosyalı, yılın başındaki hedeflerine sadık olduklarını belirtti. Tosyalı, "Ben onu bu yılın başında bir mülakatımda söylemiştim. O günden bu yana stratejimizde ve hedeflerimizde bir değişiklik yok. T6X’i bu rekabetçi fiyat seviyelerinde sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Togg'un kompakt sınıftaki yeni temsilcisi olması beklenen T6X'in, özellikle şehir içi kullanımda ve genç kullanıcılar arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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