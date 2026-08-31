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Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüş yolunda

Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüş yolunda
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Mirel Radoi ile yollarını ayıran Gaziantep FK'nin şu anda boşta olan Volkan Demirel ile görüşmelere başladığı belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk, Rumen teknik adam Mirel Radoi ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarına hız verdi. 

VOLKAN DEMİREL İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Kırmızı-siyahlı yönetimin ilk hedefi ise son olarak boşta bulunan deneyimli teknik adam Volkan Demirel oldu. Teknik direktör koltuğunu vakit kaybetmeden doldurmak isteyen Gaziantep FK kurmaylarının, 44 yaşındaki çalıştırıcı ile ilk teması kurduğu ve resmi görüşmelere başladığı öğrenildi.

GÖREV ALDIĞI TAKIMLAR

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlük kulvarında önemli adımlar atan Volkan Demirel, teknik direktörlük kariyerine Fatih Karagümrük'te başladı. Ardından Hatayspor'un başında uzun süre görev yapan ve özellikle zorlu dönemlerde sergilediği duruşla takdir toplayan genç teknik adam; daha sonra Bodrum FK ve Gençlerbirliği'nde de yer aldı.

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