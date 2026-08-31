Düsseldorf'taki milyonluk bina mercek altında! Gökçek, Almanya'daki 18 daireyi anlattı

Düsseldorf'ta milyonluk bina iddiası, Melih Gökçek hakkındaki soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Gökçek, Almanya'daki 18 dairenin nasıl alındığını ve paranın nasıl gönderildiğini anlattı.

DÜSSELDORF'TA MİLYONLUK BİNA İDDİASI

Soruşturma, gazeteci Murat Ağırel'in Gökçek ailesinin Almanya'daki şirketleri, gayrimenkul yatırımları ve para transferleri hakkında gündeme getirdiği iddiaların ardından geldi. Ağırel'in iddialarına göre, Gökçek ailesiyle bağlantılı olduğu öne sürülen HAMAG GmbH adlı şirket üzerinden Almanya'da milyonlarca avroluk gayrimenkul yatırımları gerçekleştirildi.

Şirketin 2022 yılında 30 bin avro sermayeyle kurulduğu, sonraki dönemde ise Türkiye'den yüksek tutarlı para transferleri aldığı ileri sürüldü. İddiaların en dikkat çeken bölümünü ise Düsseldorf'taki gayrimenkul oluşturdu. HAMAG GmbH'nin Düsseldorf'ta milyonlarca avro değerinde bir taşınmaz satın aldığı öne sürüldü.

GÖKÇEK HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında “yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı” iddiasıyla soruşturma başlatmıştı. Gökçek ise Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Sinan Burhan'a yaptığı açıklamada Almanya'daki 18 daireli apartmanın satın alınma sürecini anlattı.

“VATANDAŞLIK ALMAK İÇİN ŞİRKET KURUP DAİRE ALDILAR”

Melih Gökçek, Almanya'daki gayrimenkulün oğlu Ahmet Gökçek ve çocukları tarafından alındığını belirterek, “Oğlum Ahmet ve çocukları, Almanya'dan vatandaşlık almak için şirket kurup daire aldılar” dedi. Gökçek, gayrimenkulün finansmanına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Paranın bir kısmının ödendiğini, kalan bölüm için ise kredi ve ipotek benzeri bir finansman yöntemine başvurulduğunu ifade etti.

“OĞLUM ARABASINI VE EVİNİ SATTI”

Gökçek, oğlu Ahmet Gökçek'in gayrimenkul alımı öncesinde bazı mal varlıklarını elden çıkardığını da söyledi. "Oğlum Türkiye'deki evini ve arabasını sattı." diyen Gökçek, buradan elde edilen paranın banka üzerinden ve yasal yollarla Almanya'ya gönderildiğini savundu. Gökçek, kalan ödeme için kullanılan yöntemi anlatırken Mansur Yavaş'ın kızının İngiltere'de daire alırken kredi ve ipotek kullanmasını örnek gösterdi ve Almanya'daki alımda da buna benzer bir sistem uygulandığını söyledi.

Kaynak: Haberler.com