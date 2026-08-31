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Sinop'ta kaymakam-koruma tartışmasına soruşturma

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Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, Erfelek Kaymakamı A.T.Y. ile koruma memuru N.A. arasında yaşanan tartışmaya ilişkin soruşturma başlattı. Tarafların karşılıklı hakaret, tehdit ve kasten yaralamaya teşebbüs iddiaları araştırılıyor; gözaltı uygulanmadı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığı, Erfelek Kaymakamı ve koruma memuru arasında yaşanan tartışmaya ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında, Erfelek Kaymakamı ile koruma memuru arasında yaşanan olaya ilişkin paylaşımların yer aldığı belirtildi.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla konuya ilişkin açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Erfelek Kaymakamlığı binası önünde saat 10.15 sıralarında, İlçe Kaymakamı A.T.Y. ile koruma görevlisi olarak görev yapan İlçe Jandarma Komutanlığı personeli N.A. arasında meydana gelen tartışmaya ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında tarafların karşılıklı 'hakaret', 'tehdit' ve 'kasten yaralamaya teşebbüs' iddiaları tüm yönleriyle araştırılmakta olup, olay nedeniyle herhangi bir kişi hakkında gözaltı tedbiri uygulanmamıştır. Soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir."

Kaynak: AA
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