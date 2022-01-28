Günün haberleri 28 Ocak: Bugün neler oldu? İşte günün son dakika haberleri ve öne çıkan gelişmeleri!

Günün haberleri: Türkiye ve Dünyada günün yaşanan ekonomi haberleri, spor haberleri, politika haberleri, magazin haberleri, sosyal medya gündemi ve ilginç haberler merak ediliyor. Peki, Günün haberleri nelerdir? 28 Ocak Bugün Türkiye ve dünyada neler oldu? Günün güncel haberleri, son dakika haberleri ve öne çıkan gelişmeleri haberimizde...

GÜNÜN HABERLERİ

Bugün neler oldu? İşte sizler için derlediğimiz 28 Ocak günün son dakika haberleri ve öne çıkan gelişmeleri:

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde ortağı olduğu restoranda silahla vurularak öldürülen Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Silahlı saldırıyı kendilerini kod adı "Drej" olan Ali Y.'nin yeğeni olarak tanıtan bir grubun gerçekleştirdiği belirlendi. Polis, yaptığı çalışmada 2 kişiyi yakalarken, 27 yaşındaki Ali Y. ve olayda silah kullanan Kadir Y. ile birlikte 4 kişiyi arıyor.

Bakırköy'de yemek yediği balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun kurşunlandığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırganlar Mahmutyazıcıoğlu'nu önce darbettiler sonra bacağına 2 el ateş ettiler. Daha sonra ise Mahmutyazıcıoğlu'nu sürükleyerek dışarı çıkarmak istediler, ancak başarılı olamayan saldırganlar, kapının önünde adamın bacaklarına 2 el kurşun sıkarak öldürdüler.

İstanbul'u esir alan kar yağışıyla ilgili katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sunucunun "İstanbul Havalimanı'ndaki kargo tesisi niye çöktü?" sorusuna da yanıt verdi. Karaismailoğlu, "Burası geçici bir yapı. Havalimanının 7 kilometre dışında bir yapıydı. Zaten yıkılacaktı." diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Bakırköy'de yemek yediği balıkçıda uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, acı olayın ardından yaptığı ilk paylaşımında cenaze töreni ile ilgili bilgileri verdi.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Emniyette bilgi sahibi olarak ifade veren Suphi Malgaz, olayın 65 bin TL'lik alacak verecek meselesi yüzünden yaşandığını söyledi. Öte yandan kamera görüntülerinde Kadir Yasak isimli şahsın ateşli silah kullanarak Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kasten öldürdüğü de tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, megakentte karla mücadele devam ederken bir balık restoranında yemek yediği anların MOBESE görüntülerinin servis edilmesine tepki göstermişti. Görüntülerin devlet eliyle sağlandığını öne süren ve olayın takipçisi olacağını belirten İmamoğlu'nun avukatları görüntülerin soruşturulması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet dilekçesi sundu.

Millet İttifakı'yla ilgili olarak ortaya atılan yeni iddia Ankara kulislerini hareketlendirdi. Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu'nun İYİ Parti ve DEVA'yı da yanına alarak CHP'nin içinde olmadığı bir ittifak kurmak istediği öne sürüldü.

Bir süredir aşk yaşadığı Mehmet Dinçerler ile evlilik kararı alan Hadise, sevgilisinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sessiz kalamadı. Hadise, bir pozunu paylaşan Dinçerler'e "Nişanlım" yorumunu yaparken o da "Benim sonsuzluğum" cevabını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, karla mücadelesinin devam ettiği dakikalarda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yan yana basın açıklaması yapmalarına tepki gösterdi. Canlı yayında 3 ismin yer aldığı fotoğrafı gösteren İmamoğlu "Bu karede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu nerede? Bizimle yan yana gelmeye korkuyorlar. Ben o dakikalarda AKOM'da karla mücadele ediyordum" diye konuştu.

Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu gittiği balıkçıda kurşunlanarak öldürülen Ece Erken, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Erken, Instagram hesabından hikaye kısmından eşine sarıldığı bir pozu yayınladı.

Milli Savunma Bakanlığı başvuru işlemlerini tamamlayan binlerce asker adayı için celp dönemlerini açıkladı. Bedelli askerlik, er ve yedek subay askerlik yerleri de açıklandı. Vatandaşlar, askerlik yerlerini e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

Hakkında organize suç örgütü liderliği suçlamasıyla yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in sosyal medyadan kendisi hakkında yapılan "Hiç mi merak etmiyorsunuz ne oldu Peker'e?" şeklindeki paylaşımı beğenmesi dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde "Rusya'nın, Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebileceğine dair açık bir ihtimal var" ifadesini kullandı. Öte yandan Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, olası bir işgal durumunda ABD'nin ortak ve müttefikleriyle birlikte kararlılıkla karşılık vermeye hazır olduğu ifade edildi.

Van'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Feci kazada 9 kişi yaralanırken, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, bir yandan da yabancı kontenjanında yer açmanın planlarını yapıyor. Sarı-Lacivertliler'de gözden çıkartılan Max Meyer'e Volkan Demirel'in çalıştırdığı Fatih Karagümrük talip oldu.

MİT'in nokta operasyonuyla, terör örgütü PKK/YBŞ'nin sözde özel kuvvet sorumlusu Sileman Şemo Yusuf, Irak'ın Sincar Bab Şilo bölgesinde etkisiz hale getirildi.

İstanbul Arnavutköy'de bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Aracın tavanı çökerken, yoldan geçen bir genç kızın kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar da kameraya yansıdı.

ABD'li 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, milyarder iş insanı Elon Musk'ın özel jetinin konumunu bildiren bir yazılım geliştirdi. Bu durumun rahatsız edici olduğunu belirten Musk, öğrenciye bildirimleri kaldırması için 5 bin dolar (68 bin TL) teklif etti. Teklifi yetersiz bulan genç, Musk'tan öğrenim masrafları ve Tesla araç alabilmek için 50 bin dolar istedi. Musk, bu teklife henüz yanıt vermedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'na yeni katılımların olabileceğini ifade ederken ittifakın isminin de değiştirilmesi konusuna kapıyı kapatmadı. Kılıçdaroğlu, "Bu konuya ittifakı oluşturan bileşenlerin tamamı karar verir. 'Benim düşüncem şudur' demem doğru olmaz" diye konuştu.

Erzurum'da kar oynadıktan sonra üşüyen 13 yaşındaki çocuk, sobada ısınmak isterken üzerine çay dökülmesi sonucu feci şekilde yandı. Kafasında ve yüzünde yanıklar oluşan çocuk iyileşeceği günü bekliyor.

İstanbul'un kar yağışıyla mücadele ettiği saatlerde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda yemek yediği ana ilişkin fotoğrafların ortaya çıkması büyük tartışma yarattı. Olayın yankıları sürerken İmamoğlu'ndan bir açıklama daha geldi. İşin içinde bir kumpas olduğunu ifade eden İmamoğlu, "O fotoğraf korsan çekildi. Masanın altından çekmişler" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın "Rusya'nın, Ukrayna'yı gelecek ay işgal edebileceğine dair açık bir ihtimal var" sözlerine Moskova'dan yanıt gecikmedi. Dışişleri Bakanı Lavrov, "Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak ancak çıkarlarımızın görmezden gelinmesine izin vermeyiz" ifadesini kullandı.

Vitor Pereira ile yollar ayrıldıktan sonra temas kurulan dünyaca ünlü hoca Joachim Löw ile en sonunda orta yol bulundu. Alman hocanın maaştan daha çok değişmesini istediği düzenle ilgili sunduğu şartlar kulübü zorlamıştı, ancak anlaşma sağlandı. Camia hocanın görevine başlayacağı tarihi iple çekiyor.

Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahlı vurularak öldürülmesinde hakkında arama kararı çıkarıldığı iddia edilen Drej Ali lakaplı Ali Yasak ilk kez konuştu. Olayda adı geçen kişinin kendisiyle aynı adı taşıyan yeğeni olduğunu söyleyen Drej Ali, "Polis beni değil yeğenlerimi arıyor, ben onlarla yıllardır görüşmüyorum. Gidip teslim olsunlar" dedi.

4 bin 100 TL gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu Seray Sever, "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" notunu düşerek tepkisini dile getirdi.

Rusya'nın Omsukchan köyünde yaşanan olay dünya gündemine bomba gibi düştü. Evler için ısınma kaynağı olan kömür yakan tesis nedeniyle yağan karın renginin siyaha dönmesiyle ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bölge sakinleri ise Sovyetler Birliği'nin otuz yıl önceki çöküşünden beri bu kirlilikle yaşadıklarını ifade ediyor.

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG, ay başında ABD'de gerçekleştirilen ve 2 bin 300 firmanın katıldığı tüketici elektroniği fuarı CES 2022'nin en iyi 20 markası arasına girdi.

Bircan Bali, eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'i ziyaret etti. Söylemezsem Olmaz programında Erken'in son durumundan bahseden Bali, "Ece, eşinin yerde sürüklendiği ve vurulduğu anları izleyince olduğu yere yığıldı" dedi.

Sosyal medyada gençler arasında oldukça tehlikeli bir akım başladı. Evde estetik adı verilen akımda gençler, ilkel yöntemlerle dudaklarda botoks görüntüsü elde ederek paylaşıyor. Uzmanlar ise, "72 saat içerisinde o ödemi geçiren herhangi bir şey yapılmadığı zaman dudak çevresinin dolaşımı tümüyle bozulur. Nekroz; yani doku ölümü oluşur" diyerek gençleri uyarıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un üstüne basarak söylediği, "Sportif direktörlü profesyonel futbol yönetimi" modelini Burak Elmas hayata geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde Elmas'ın davetiyle İstanbul'a gelen dünyanın en iyi sportif direktörlerinden Luis Campos, Galatasaray'da görevine başlıyor. Maaş politikası, altyapı entegrasyonu, scouting ve oyuncu satışından artık Campos sorumlu olacak.

Pandemi döneminde yoğun rağbet gören ve kilosu 100 liraya kadar çıkan sarımsak, bu yıl değersiz oldu. Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen, Avrupa Birliği nezdinde tescilli sarımsağın kilogram fiyatı 2,5 liraya kadar düştü.

Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi, memleketi Rize'nin Fındıklı ilçesine getirildi. Ece Erken, taziyelerin kabul edildiği sosyal tesise elinde eşinin fotoğrafının yer aldığı çerçeveyle geldi. Burada gözyaşlarına boğulan ünlü sunucu, "Çok erken gitti. Onun yerine keşke ben ölseydim" dedi.

Kartal'da gelini Safura Gülistan'ı başından vurarak öldüren kayınpeder Galip Gülistan, cinayetin ardından teslim olmuştu. Safura Gülistan'ın töre cinayetine kurban gittiği, talihsiz kadının eşini aldattığı gerekçesiyle aile meclisi tarafından öldürülmesine karar verildiği ortaya çıktı. Aynı aileden 7 şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

İlgiyle izlenen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster?'de Avrupa'nın karanlık tarihine ışık tutan sorunun yer aldığı video, 30 milyondan fazla izlenerek Türkiye'de Twitter tarihinin en çok izlenen videoları arasına girdi.

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde, avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun silahla öldürülmesine ilişkin detaylar ve yakalanan zanlıların ilk ifadeleri ortaya çıktı. İfade veren bir zanlı, tartışmanın satın aldığı bir evin parası yüzünden çıktığını söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun İYİ Parti ve DEVA'yı yanına alıp CHP'yi dışarıda bırakacak şekilde yeni bir ittifak kuracağı iddiası büyük ses getirmişti. İddialara yönelik bir açıklama yapan Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, "Son günlerde Sn. Genel Başkanımız'ın yürüttüğü siyasi görüşmelerle ilgili olarak yayılan bazı kulis haberleri gerçeklikten uzaktır. Samimiyetle ülkemizin içinde bulunduğu durumdan çıkış yönünde ortak bir tavır için çaba sarf edilmektir" dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim petrol fiyatlarını da vurdu. Brent petrolün varili 8 yıl sonra ilk kez 90 dolara ulaştı. Bu gelişme akaryakıt fiyatlarına yeni zam gelme olasılığını güçlendirdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'un karla boğuştuğu dakikalarda İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile balık restoranında görüntülenmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor. İmamoğlu'nun, MOBESE görüntülerinin devlet eliyle sağlandığı iddiasına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Dedikodunun değil iyiliğin zamanı" yanıtını vermişti. Bugün katıldığı yayında Soylu'nun sözlerine tepki gösteren İmamoğlu, "Ne diyorsun sen Allah aşkına ya? Çok ciddi ve hayati bir meseledir" ifadesini kullandı.

2021 yılında döviz kurunda yaşanan artışa paralel olarak akaryakıt fiyatları da sürekli arttı. Geçem yıl akaryakıta 79 kez zam geldi. 2021'de benzin 10 lira 38 kuruş, motorin 8 lira 78 kuruş, LPG'nin ise 5 lira 98 kuruş zamlandı. (Hesaplamaya indirimler dahil değildir)

Hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'la karşılaşan Galatasaray, ağır bozguna uğradı. Sarı-Kırmızılılar, hazırlık karşılaşmasında alt ligde mücadele eden rakibine 6-2 kaybetti. Resmi site maç sırasında skor bilgisi paylaşmayı bıraktı.

Bulgaristan vatandaşlarından ülkelerine dönüşte PCR testi istenmesi sebebiyle, Bulgaristan vatandaşları Edirne'ye gelmeyince esnaf kampanya başlattı. Bin TL ve üzeri alışverişlerde PCR test ücretini kent esnafı karşılayacak.

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