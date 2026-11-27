İstanbul'a 3 saat uzaklıkta! Bu köye yerleşene 1 milyon liraGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bulgaristan'ın Türkiye sınırına yakın köylerinde azalan nüfusu yeniden artırmak amacıyla kırsal kalkınma teşvikleri sunuluyor. İstanbul'a yaklaşık 3 saat uzaklıktaki bölgede yerleşerek ekonomik faaliyet başlatmak isteyenlere 25 bin euroya kadar geri ödemesiz finansman desteği sağlandığı belirtiliyor.
- Bulgaristan'ın Malko Tırnovo kasabası ve Istranca Dağları eteklerindeki köylerde ikamet ederek ekonomik faaliyet başlatanlara 25 bin euroya kadar geri ödemesiz hibe desteği sunuluyor.
- Hibe programında organik tarım, arıcılık, konuk evi işletmeciliği, ekoturizm ve geleneksel üretim projelerine öncelik tanınıyor.
- Başvuru için Avrupa Birliği vatandaşlığı veya Bulgaristan'da yasal oturum ve şirket kurma hakkı ile belirlenen köyde fiilen ikamet ve projeyi en az birkaç yıl sürdürme şartı aranıyor.
Balkanlar'da kırsal nüfusun büyük şehirlere ve Batı Avrupa ülkelerine göç etmesi, Türkiye sınırına yakın yerleşim yerlerinde nüfus kaybına neden oldu. Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı'nın komşusu olan Bulgaristan'ın Malko Tırnovo kasabası ile Istranca Dağları'nın eteklerindeki köylerin yeniden canlandırılması için kırsal kalkınma teşvikleri uygulanıyor.
25 BİN EUROYA KADAR GERİ ÖDEMESİZ DESTEK
Bulgaristan Kırsal Kalkınma Programı ve yerel kalkınma grupları aracılığıyla bölgede ikamet ederek ekonomik faaliyet başlatan kişilere 25 bin euroya kadar hibe desteği sunulduğu belirtiliyor. Organik tarım, arıcılık, konuk evi işletmeciliği, ekoturizm ve geleneksel üretim alanlarında proje hazırlayanlara öncelik tanınıyor.
KÖY EVLERİ VE TARIM ARAZİLERİ UCUZ
Nüfusu giderek azalan sınır köylerindeki kullanılmayan evler ve tarım arazileri, Avrupa ortalamasının altında fiyatlarla satışa sunuluyor. Bölge belediyelerinin köylere kalıcı olarak yerleşen ve eski yapıları restore eden ailelere bürokratik işlemler ve altyapı hizmetleri konusunda kolaylık sağladığı ifade ediliyor.
BAŞVURU İÇİN HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?
Teşvik programlarından yararlanmak isteyenlerin Avrupa Birliği vatandaşı olması veya Bulgaristan'da yasal oturum ve şirket kurma hakkına sahip bulunması gerekiyor. Başvuru sahiplerinin ayrıca belirlenen köyde fiilen ikamet etmesi ve onaylanan iş projesini en az birkaç yıl boyunca sürdürmesi şartı aranıyor.