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Şarkıcı Melike Şahin, kendi adını marka olarak tescil ettiren ve aynı adı taşıyan bir müzik öğretmenine karşı açtığı davada kısmen haklı bulundu. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul ederek öğretmen adına kayıtlı "Melike Şahin" markasını müzik, dizi, film, reklamcılık, elektronik yayınlar ve haberleşme sistemleri alanlarında hükümsüz saydı.

DAVA 2 YILDIR SÜRÜYORDU

Hukuk mücadelesi yaklaşık iki yıl önce başladı. Ünlü şarkıcı, adaşının kendi adını ve soyadını tescil ettirerek sahnede kazandığı tanınırlıktan yararlanmaya çalıştığını öne sürmüştü. Dava, karar duruşmasıyla sonuçlandı.

Şahin'in avukatı Neslihan Sedef Erken'in mahkemeye verdiği dilekçede, şarkıcının hem nüfus kaydında hem de sahnede aynı adı kullandığı hatırlatıldı. Dilekçede şu ifade yer aldı: "Davalının tanınmışlıktan faydalanmak için faaliyet göstermediği bu alanda ' Melike Şahin' adını tescil ettirmesi iyi niyetli olarak kabul edilemez."

ÖĞRETMEN ÖNCE TESCİL ETTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ

Davalı taraftaki müzik öğretmeni Melike Şahin ise markayı şarkıcıdan önce kendisinin tescil ettirdiğini savundu ve davanın reddedilmesini istedi. Mahkeme ise davayı kısmen kabul etti ve hükümsüzlük kararını şarkıcının çalıştığı müzik, dizi, film, reklam ve yayın alanlarıyla sınırlı tuttu.

SAHNEDE DE KİMLİKTE DE AYNI AD

18 Nisan 1989'da İstanbul'da doğan ve aslen Sivaslı olan Melike Şahin, son dönemin sevilen seslerinden biri. Şarkıcı, sahne adı yerine doğrudan kendi adıyla çıktığı konserler ve albümlerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Mahkemenin kararıyla, öğretmen adına kayıtlı marka sanatçının çalıştığı alanlarda geçerliliğini yitirdi.