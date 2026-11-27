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Hindistan'da polis, başkent Yeni Delhi'nin eteklerinde faaliyet gösteren uluslararası bir siber dolandırıcılık ve insan ticareti şebekesini çökertti; 92 Endonezyalı ve 72 Malezyalı kurtarıldı. BBC'nin haberine göre yabancı uyruklular kazançlı bilişim işi vaadiyle Hindistan'a getirilmiş, ancak burada dolandırıcılık yapmaya zorlanmıştı.

Polisin açıklamasına göre şebeke, kaçmayı başaran bir Malezyalı işçinin yaşadıklarını anlatmasıyla ortaya çıktı.

PASAPORTLARI ELLERİNDEN ALINDI

Onlarca yabancı, Hindistan'a vardıklarında pasaportlarına el konulduğunu ve iradeleri dışında Noida'da tutulduklarını anlattı. Delhi'nin banliyösü olan Noida, kuzey Hindistan'ın önemli bilişim ve iş merkezlerinden biri; çok sayıda çağrı merkezine ev sahipliği yapıyor.

Polisin aktardığına göre kurbanlar, vaat edilen iş ve yüksek maaşlar yerine internette kendilerini kadın olarak tanıtıp şüphesiz insanları sahte yatırım platformlarına çekmeye zorlandı.

550 BİLGİSAYAR VE TELEFONA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında şu ana kadar bir Malezya vatandaşı gözaltına alındı; yaklaşık 550 masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu. Polis, daha geniş bir küresel dolandırıcılık ağının izini sürüyor.

ŞİKAYETLER 4 YILDA KAT KAT ARTTI

Hindistan'ın Ulusal Siber Suç Bildirim Portalı verilerine göre 2025'te 2,8 milyon siber dolandırıcılık şikayeti kaydedildi, kayıp yaklaşık 22 bin 495 crore rupiye (2,42 milyar dolar) ulaştı. Şikayet sayısı 2021'den bu yana yüzde 4 binden fazla arttı. Federal hükümet, vakaların çoğunun sahte yatırım ve alım satım dolandırıcılığı olduğunu açıkladı.

Bu tür dolandırıcılıkta failler sosyal medya, mesajlaşma grupları ya da telefon üzerinden finans uzmanı kılığında kurbanlara ulaşıp yüksek getiri vaat ediyor. Kurbanların önce küçük tutarları çekmesine izin veriliyor; büyük para çekmek istediklerinde hesapları kilitleniyor ya da ek ödeme isteniyor.

Noida baskını, kuzey Hindistan'da son aylarda çökertilen uluslararası sahte çağrı merkezlerinin sonuncusu oldu. Lucknow polisi temmuzda ABD vatandaşlarını hedef alan sahte bir çağrı merkezine düzenlediği baskında 119 kişiyi gözaltına almıştı.

Kaynak: BBC