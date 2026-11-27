Uefa Şampiyonlar Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe, Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk'i Vedat Muriqi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Ukrayna temsilcisi, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü mağlubiyetini alırken teknik direktör Arda Turan'a yönelik eleştiriler de arttı.

UKRAYNA BASININDAN ARDA TURAN'A SERT ELEŞTİRİ

Ukrayna basınından Sport'un köşe yazarı Valeriy Vasilenko, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından Arda Turan'ı hedef alan bir yazı kaleme aldı. Shakhtar Donetsk'in aldığı yenilginin sorumlusu olarak Türk teknik direktörü gösteren Vasilenko, şu ifadeleri kullandı:

"Nasıl görürsünüz bilmem ama şahsen bana Şampiyonlar Ligi'ndeki bu yenilgi —üst üste üçüncü mağlubiyet— bir teknik direktör yenilgisi gibi görünüyor. Öncelikle teknik direktör yenilgisi."

"YENİ FATİH TERİM OLARAK BİLE GÖRMEDİM"

Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerine ilişkin sert değerlendirmelerde bulunan Ukraynalı yazar, Diego Simeone ve Fatih Terim üzerinden de dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Çok açık konuşmak gerekirse, Arda Turan'ı hiçbir zaman bırakın 'yeni Diego Simeone'yi, 'yeni Fatih Terim' olarak bile görmedim. Bu arkadaşın futbolculuk soyadı fazla parlatılmış durumda ve şimdi de işte bu sayede, o oyunculuk soyadı sayesinde kendine bir teknik adamlık ismi edinmeye çalışıyor."

"BANA ÇOK SEMPATİK GELİYOR AMA..."

Arda Turan'ın kişiliğine ve Ukrayna'ya verdiği desteğe ilişkin olumlu ifadeler kullanan Vasilenko, Türk çalıştırıcının teknik direktörlük performansını ise yetersiz bulduğunu belirtti.

"Arda Turan bir insan, bir kişilik olarak bana çok sempatik geliyor. Hatta geçmişteki o yankı uyandıran taşkınlıklarını bile istenirse gençliğine ya da mizacına yorabiliriz. Ülkemize verdiği destek çok samimi ve içten. Bana kalırsa mevcut kulüp patronunun tavrından katbekat daha samimi. Ancak Shakhtar'ın teknik direktörü olarak Arda Turan, bana göre gelişiminin bir tür ön aşamasında takılıp kalmış durumda."

TAKIMIN HÜCUM PERFORMANSINI ELEŞTİRDİ

Shakhtar Donetsk'in geçen sezona göre fiziksel kondisyon açısından gelişim gösterdiğini belirten Vasilenko, bu sezon ise özellikle hücumda yaratıcılık sorunu yaşandığını savundu. Kadrosunda çok sayıda yetenekli Latin Amerikalı futbolcu bulunan Ukrayna temsilcisinin hücum hattında etkili olamamasının sorumluluğunu Arda Turan'a yükledi.

"FENERBAHÇE MAÇINDA SAHAYA ÇIKMAYI UNUTTULAR"

Shakhtar Donetsk'in Şampiyonlar Ligi'nde Inter, Sporting ve Fenerbahçe karşısında puan alma fırsatlarını değerlendiremediğini belirten Vasilenko, şu ifadeleri kullandı:

"Oysa Shakhtar, elverişli durumdan yararlanmak için hiçbir şey, ama kesinlikle hiçbir şey yapmadı. Inter maçında Donetskli Brezilyalılar kendilerini vitrine çıkarma pazarı kurdu, Sporting karşılaşmasında yatağın sol tarafından kalktılar, Fenerbahçe maçında ise sahaya çıkmayı tamamen unuttular."

"BELKİ DE ELİNDEN GELMİYORDUR?"

Arda Turan'ın mağlubiyetlerin ardından yaptığı açıklamaları da eleştiren Ukraynalı yazar, Türk teknik direktörün çalışma yöntemlerine ilişkin ciddi kaygılarının oluştuğunu dile getirdi.

"Ama bununla birlikte Arda Turan'ın kendisi bu son üç maçta, özellikle de son ikisinde hiçbir varlık göstermedi. Ve artık onun teknik direktörlük potansiyeline, çalışma yöntemlerine dair bende ciddi kaygılar oluşuyor. Belki de elinden gelmiyordur? Belki bir yabancı için böylesine uç koşullardaki gerçekliğimizde basitçe dağılmıştır?"

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK SEVİYESİ FUTBOLCULUĞUNUN ALTINDA"

Yazısının son bölümünde Arda Turan'ın teknik direktörlük kariyerine ilişkin ağır bir değerlendirmede bulunan Vasilenko, Shakhtar Donetsk'in artık Ukrayna ligine odaklanması gerektiğini savundu.

"Aslında tam ve kesin yanıtı bilmiyorum. Ama çoğu zaman zor soruların neredeyse tüm yanıtları yüzeyde durduğuna göre, teknik direktör Arda Turan'ın seviyesinin oyuncu Arda Turan'ın seviyesinin oldukça altında kaldığını kabul etmek zorunda kalıyorum. Durum böyleyken, bu Shakhtar'ın bu Şampiyonlar Ligi'nde tutunabileceği bir dal yok."

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