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Oyuncu Pınar Altuğ ve eşi Yağmur Atacan, konuk oldukları Berfu Yenenler Talk Show'da 2008'de evlenme kararını nasıl verdiklerini anlattı. Altuğ'a göre o kararı, Atacan'ın "Artık çocuk sahibi olma yaşına geldin" sözü getirdi.

Altuğ, o dönemde anne olmayı gerçekten istediğini, bunun üzerine "O zaman evlenelim" diyerek kısa sürede nikâh masasına oturduklarını söyledi.

Çocuklar Duymasın dizisiyle geniş kitlelerin tanıdığı Altuğ ile Doktorlar dizisinde rol alan Atacan, 2008'de evlenmiş, bir yıl sonra da ilk kez anne baba olmuştu. Çift programda tanışma hikâyelerinden düğün gününe, Atacan'ın ekrandan uzak kaldığı yıllardan tiyatroya dönüşüne kadar pek çok konuda konuştu.

DÜĞÜN SABAHI HİÇ UYUMAMIŞLAR

Düğün gününün telaşını anlatan Pınar Altuğ, eşinin o sabah eve ancak 07.30'da geldiğini belirtti. Altuğ, "Düğün gününde Yağmur sabah 07.30'da eve geldi, hem de hiç uyumadan evlendik" dedi. Çift, düğünden sonra buldukları ilk boşlukta beş günlük bir balayı için Paris'e gitti.

SET ARASINDA ŞAKALARLA GÖNLÜNÜ KAZANDI

Yağmur Atacan ise eşiyle ilk karşılaştığında onu tanıyamadığını anlattı: "Pınar Altuğ'un, Pınar olduğunu bilmiyordum çünkü ekrandakinden çok farklıydı." Sahne aralarında yaptığı şakalarla Altuğ'un ilgisini çektiğini söyleyen Atacan, böyle bir kadının gönlünü kazanmak için karşı tarafın da sinyal vermesi gerektiğini vurguladı.

Altuğ da ilişkilerindeki dengeyi anlatırken eşini grileri olmayan, hayatı siyah ve beyaz yaşayan biri olarak tanımladı. Kendisinin orta yolu bulan taraf olduğunu, ancak çalışırken dışarıdan sert göründüğünü söyledi.

25 YIL SONRA TİYATRO SAHNESİNDE

Doktorlar dizisinden sonra ekranlardan neden uzaklaştığı da soruldu. Habertürk'ün aktardığı sözlerinde Atacan, ikisinin de çok yoğun çalıştığı dönemde ailelerine vakit ayıramadıklarını, Altuğ'un Çocuklar Duymasın ile yoğun olduğu yıllarda kendisinin ekran dışındaki işlere yöneldiğini anlattı. Reklam ve dizilerde zaman zaman rol almayı sürdüren oyuncu, şimdi yeniden tiyatroya döndü.

Atacan, sahneye uzun bir aradan sonra çıkmanın zorluğunu da şu sözlerle anlattı: "25 yıl aradan sonra ilk kez sahneye çıktım, biraz paslanmışım."