AK Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da yapımında sona gelinen şehir hastanesine ilişkin, "Son günlere yaklaştıkça iyice heyecanlanıyoruz. 30 Kasım itibariyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'ne poliklinik hizmetleri verilmek üzere başlangıç yapacağız. Bin yataklı devasa bir sağlık tesisinin tam teşekküllü hale gelmesi biraz vakit alacak. O yüzden ilk olarak Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları poliklinik hizmetleri ile işe başlıyoruz" dedi.

Trabzon'da deniz dolgusuyla elde edilen 400 dönümlük alanda 900 yataklı, 33 ameliyathane ve yaklaşık 300 polikliniğin yer alacağı Trabzon Şehir Hastanesi projesinde sona yaklaşıldı. AK Parti Trabzon Milletvekili ve TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Adil Karaismailoğlu, açılışı beklenen hastanede devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu. Karaismailoğlu'na, Trabzon Valisi Tahir Şahin, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ve İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal eşlik etti.

'SON GÜNLERLE YAKLAŞTIKLA HEYECANLANIYORUZ'

Adil Karaismailoğlu, 30 Kasım'da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'nde poliklinik hizmeti verilmeye başlanacağını duyurarak, "Sağlık Bakanlığımız koordinesinde hummalı bir çalışma var. Son günlere yaklaştıkça iyice heyecanlanıyoruz. Bütün kurumlarla tam bir koordinasyon içerisinde çalıştık. Karayolları, DSİ, Büyükşehir Belediyemiz, doğalgaz, elektrik ve iletişim hatları ile ilgili bütün çalışmalarımızı tamamladık. Bunlarla ilgili hiçbir eksiğimiz yok. Bu devasa sağlık kampüsünün önemli bir kısmını parça parça açma konusunda planlamalar yaptık. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın başkanlığında İl Müdürlüğümüzün koordinesinde inşallah 30 Kasım itibariyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü'ne poliklinik hizmetleri verilmek üzere başlangıç yapacağız. Bin yataklı devasa bir sağlık tesisinin tam teşekküllü hale gelmesi biraz vakit alacak. O yüzden ilk olarak Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastalıkları poliklinik hizmetleri ile işe başlıyoruz. Bundan sonra bir program dahilinde peder peder amacımız Şubat-Mart başına kadar bu işlerin tamamen bitirilip hastanemizin tam teşekküllü olarak hizmete verilebilmesi için takiplerimiz ve yoğun çabalarımız devam edecek. İnşallah Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açılışını gerçekleştireceğiz" dedi.

MORFOLOJİ BÖLÜMÜ MÜJDESİ

Karaismailoğlu, morfoloji bölümünün binası için 2027 yılı yatırım programı açıklandıktan sonra sürecin başlayacağını belirterek, "Hastanemizle birlikte morfoloji bölümü de hep gündemimizde olan bir konuydu. Geçen hafta Ankara'da yaptığımız toplantılarda yatırım programına alınması konusunda görüşmelerimizi tamamladık. İnşallah morfoloji binamızı 2027 yılı yatırım programı açıklandığı anda onun süreci bir taraftan başlayacak. Bir taraftan da otopark alanlarının genişletilmesi hem de şehir hastanemizin ihtiyacı olan camimizin yerinin tespitlerini yaptık. İnşallah hafta sonu bütün eksikler tamamlanacak. Pazartesi itibariyle Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Bölümü polikliniklerinde hizmet vermeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı