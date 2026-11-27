UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva ile karşı karşıya gelen Beşiktaş, Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların sahadaki başarısının yanı sıra Filistin'e verdiği destek de uluslararası basında geniş yankı uyandırdı.

Beşiktaşlı futbolcuların maç öncesinde İsrailli rakipleriyle tokalaşmaması, Gürcü polisinin Filistin bayrakları ve pankartları açan Türk taraftarlara yönelik sert müdahalesi ve Türkiye'den gelen tepkiler, dünyanın önde gelen haber ajansları ve gazeteleri tarafından okuyuculara aktarıldı.

AFP, TÜRK TAKIMLARININ DAYANIŞMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Fransız haber ajansı AFP, Beşiktaş taraftarlarının Filistin bayrakları ve pankartları açmasının ardından yaşanan olayları haberine taşıdı. Gürcistan İçişleri Bakanlığının açıklamasına da yer verilen haberde, 16 kişinin gözaltına alındığı ve üç polis memurunun yaralandığı belirtildi.