Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlik yıllarında Kur'an-ı Kerim dersleri aldığı, "Kasımpaşalı Kemal Efendi" olarak anılan kurra hafız Ali Kemal Hut hayatını kaybetti. Hut için İstanbul'daki Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

ERDOĞAN HOCASININ CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada Ali Kemal Hut'u çocukluk yıllarından itibaren tanıdığını belirterek birlikte geçirdikleri yılları anlattı. Erdoğan, "Öncelikle, şu anda musallada bulunan çok değerli hocamız Kemal Efendi'yi çocukluğumdan itibaren tanıdım. Kasım Paşa Camii Kebir'den tanıdım. Camii Kebir'den itibaren yürüyen bir yolculuğumuz oldu. Tabii daha sonra Hoca Efendi Fatih Çarşamba'ya yerleşti. Burada devam eden bir ömür oldu. Ardından Emir Buhari'de talebeler yetiştirmeye başladı." dedi.

"BİZ KEMAL EFENDİ'Yİ ÇOK SEVDİK"

Hocasını yakın zamanda ziyaret ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hut'un mütevazı kişiliğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Orada son olarak geçen hafta bir ziyaret vaki oldu. Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun inşallah. Cennetiyle, cemaliyle Rabbim bizleri müşerref kılsın. Rabbim yâr ve yardımcımız olsun. Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. Az önce hocamın ifade ettiği gibi o bir tevazu timsaliydi. Tevazuda herhâlde pek örneği yoktu. Öyle bir insandı."

CEMAATTEN HELALLİK İSTEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonunda Ali Kemal Hut için dua ederek cenaze törenine katılanlardan helallik istedi. Erdoğan, "Zaten tezkiyeler yapıldı. Bir tezkiye de biz yapalım. Hep birlikte hakkımızı helal edelim. Helal olsun." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN KUR'AN-I KERİM HOCASIYDI

1934 yılında Rize'nin Sütlüce köyünde dünyaya gelen Ali Kemal Hut, uzun yıllar İstanbul'da din hizmetinde bulundu. Özellikle Kasımpaşa Camisi'nde görev yaptığı dönemde çok sayıda öğrenciye Kur'an-ı Kerim eğitimi veren Hut'un öğrencileri arasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bulunuyordu.

ESKİ HOCASINI ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Ekim 2026'da gençlik yıllarında ders aldığı Ali Kemal Hut'u İstanbul'un Ayvansaray semtindeki tarihi Emir Buhari Tekkesi'nde ziyaret etmişti.