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Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış

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Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'ta saat 12.47'de 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde tadilat kaynaklı yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü.

GÖZALTI SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Yangında 29 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İşletme müdürü ve iş yerinin ortaklarının da aralarında bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı. Yangınla ilgili idari soruşturma başlatılırken, 2 mülkiye müfettişi görevlendirildi.

Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından yangında ölenlerin kimlikleri belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan, yabancı uyruklu olduğu tespit edilen bir kişi dışında yangında hayatını kaybedenlerin isimleri şöyle; "Ahmet Sever (52), Ahmet Uzun (36), Alparslan Salih Derelioğlu (64), Atanur Aladağ (43), Barış Güngör (21), Emrah Demiroğlu (40), Fahrettin Korkut (42), Gökhan Yıldırım (37), Kadir Orhanoğlu (41), Mehmet Okumuş (39), Özkan Baş (45), Sinan Yılmaz (55), Adem Özçelik (50), Ahmet Kartal (25), Ahmet Mehduş (28), Akın Kıhri (36), Binali Çayır, Cengiz Aksoy (47), Efe Demir (17), Gökay Tevlek (47), Gökhan Akbulut (40), Hüseyin Ak (21), Muhammet Ali Yıldırım (43), Ramazan Altan (43), Shir Agha Bigzade, Şivan Dolu (44) ve Yılmaz Kıhri (59)."

Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmışGökhan Tevlek.

Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmışMehmet Okumuş.

Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmışGökhan Akbulut.

Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmışŞivan Dolu.

Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmışAkın Kıhri.

Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmışAtanur Aladağ.

İŞ GÖRÜŞMESİNE GELMİŞLER

Tadilatının tamamlanmasından sonra yapılacak açılışa da hazırlık yapan mekana DJ, aşçı, güvenlik gibi yeni personel alımı da yapıldığı öğrenildi. Bu nedenle hayatını kaybedenler arasında bu iş görüşmesine gelenler ve mekan çalışanlarının da olduğu kaydedildi.

Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış

"DAHA ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDUK"

Beşiktaş'ta, 29 kişinin hayatını kaybettiği 'Masquerade' isimli gece kulübünün bulunduğu binanın yöneticisi Şule Şakat, daha önce şikayette bulunduklarını belirtti. Apartman yöneticisi Şule Şakat, daha önce bina içerisinde gece kulübü bulunması nedeniyle şikayetçi olduklarını ifade etti. Şule Şakat, "İçeride oksijen tüpünün patlamasıyla çıkan bir yangın. Ses nedeniyle izole edilmiş bir yerdi, herhalde bir patlama olması lazım, onun sonucunda oldu. Çıkışa çok yakın olması içeridekilerin de dumandan boğulduğunu düşünüyoruz. Yoğun bir duman altında kalmışlar. Biz yapıldığı günden beri istemiyoruz, şikayette bulunduk. Eskiden ilk açıldığında tv stüdyosu olarak kullanılıyordu o zaman bir sıkıntı yoktu. Binanın yapılışında o alan sinema salonu olarak gözüküyor. Üst pasajın olduğu yer fuaye, giriş kapısı olan yer çıkış, alttaki yer de tahliye yeri olarak yapılmış, ruhsatı öyle alınmış" dedi.

Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış

"HERKES GELSİN, ORTALIĞI TOPARLAR İFTAR YAPARIZ' DEMİŞLER"

Mekan sahibi ile daha önce görüştüğünü belirten Şakat, işçilerin de iftar için toplandıklarını belirterek, "Ses ve güvenlik açısından görüştük. Tadilat süresinde en başından beri sesin fazla olması ve binamızda gece kulübü istemedik. Aynı yerden girip çıkıyoruz. İftar için davet edilmişler. Tadilat vardı, 'herkes gelsin ortalığı toparlar iftar yaparız' demişler. 15 gün önce belediyeye başvuru yapmıştık karot almalarını istedik ama mal sahibi izin vermediği için onu bile yapamadık" diye konuştu.

Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış

GÖZALTI SAYISI 9'A ÇIKTI

İş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45) ve Ş.Ş. (50), muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ile mobilyacı E.E. (40) olmak üzere 8 şüpheli ilk etapta gözaltına alındı. Çalışmaların devamında iş yeri ortağı F.D'nin de yakalanmasıyla gözaltına alınan şüphelilerin sayısı 9 oldu.

Yangında ölen 29 kişinin arasında iş görüşmesine gelen DJ ve aşçılar da varmış

UZMANLAR KONUŞTU: TEDBİR ALINMAMIŞ

Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı (TÜYAK) Başkanı Dr. Kazım Beceren yangına ilişkin "İnşa aşamasında, özellikle ateşli çalışmalar sırasında alınması gereken tedbirler vardır. Bu yangının ölümle sonuçlanması, bu tedbirlerin alınmadığını gösteriyor." dedi.

Yangın güvenlik uzmanı Levent Yasa da "İtfaiyenin müdahalesi yerinde ve doğrudur, fakat yangın büyük olduğundan ve içeride yanıcı madde çok fazla olduğundan dolayı böyle bir can kaybıyla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı. Yangına ilişkin İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkanı Herdem Süer ise "Burada bir iç mimar olsaydı, iç mimarlık projesi kullanılsaydı bu yangın belki gerçekleşmeyecekti." diye konuştu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Gayrettepe İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Emre Alemdar:

Türkiye de en ucuz şey ölüm sanırım..Allah'a emanet yaşıyoruz.. ne denetleme var ne yetkili var herşey başı boş ülkenin en son geldiği durum çok acı maalesef

27
1
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Burak ERGÜL:

Olay mafya hesaplaşması 2009dan beri devam eden . Açan X'i okuyun aslını .

2
1
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