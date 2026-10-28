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Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti

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Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti Haber Videosunu İzle
Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
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Meksika'da canlı yayınlanan bir eğlence programında sunucu Ernesto Chavana'nın tekme attığı drone, stüdyodaki model Isabella'nın yüzüne çarptı. Ağzından ve yüzünden yaralanan genç kadın, gözyaşları içinde yayından ayrıldı. Programın yapım ekibi, sunucunun oluşan zararı karşılayacağını açıklarken Isabella'nın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

  • Meksika'nın Monterrey kentinde Multimedios'un Canal 6 kanalında yayınlanan "Es Show" programında sunucu Ernesto Chavana canlı yayında stüdyoda uçan bir drone'a tekme attı.
  • Tekme sonrası savrulan drone, program ekibindeki Isabella isimli modelin yüzüne çarparak ağzında ve yüzünde yaralanmaya yol açtı; model gözyaşları içinde stüdyodan ayrıldı.
  • Multimedios yönetimi, sunucu Ernesto Chavana'nın modele verdiği zararın sorumluluğunu üstleneceğini bildirdi; yaraların tıbbi boyutu ve sunucuya disiplin işlemi uygulanıp uygulanmayacağı belirsizliğini koruyor.

Meksika'nın Monterrey kentinde, Multimedios'un Canal 6 kanalında yayınlanan "Es Show" programında beklenmedik bir kaza meydana geldi.

Programın sunucusu Ernesto Chavana, canlı yayın sırasında stüdyoda uçan bir drone'a tekme attı. Darbenin etkisiyle savrulan cihaz, program ekibinde yer alan Isabella isimli modelin doğrudan yüzüne çarptı.

GENÇ MODEL GÖZYAŞLARI İÇİNDE STÜDYOYU TERK ETTİ

Drone'un yüzüne isabet etmesiyle ağzından ve yüzünden yaralanan Isabella, büyük acı yaşadı. Genç model, yaşadığı olayın ardından gözyaşlarına hakim olamayarak canlı yayın stüdyosundan ayrıldı.

SUNUCU ZARARI KARŞILAYACAK

Yaşanan kazanın ardından programın yapım ekibinden açıklama geldi. Multimedios yönetimi, sunucu Ernesto Chavana'nın genç kadına verdiği zararın sorumluluğunu üstleneceğini bildirdi.

Öte yandan Isabella'nın yaralarının tıbbi boyutuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Sunucu hakkında herhangi bir uzaklaştırma veya disiplin işlemi uygulanıp uygulanmayacağı da belirsizliğini koruyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Bu neyin şımarıklığı?! Amaç ne?

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