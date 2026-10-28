Arsenal 4. lig takımına elendi! Hakem görür görmez maçı durdurdu

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İngiltere Lig Kupası son 16 turunda Fleetwood Town ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadelenin henüz 2. dakikasında stadyumun üzerinde izinsiz uçan bir drone fark edildi.

Karşılaşmanın hakemi Michael Salisbury, güvenlik gerekçesiyle oyunu durdurdu. Her iki takımın teknik heyeti ve stadyum görevlileriyle görüşen hakem, futbolcuların saha dışına çıkmasını istedi.

MAÇA 8 DAKİKA ARA VERİLDİ

Drone nedeniyle yaklaşık 8 dakika duran karşılaşmada güvenlik görevlileri ve polis ekipleri devreye girdi. Bu sırada futbolcular, soğuk havada ısınmak için kendi aralarında paslaşmaya devam etti. Drone'un stadyum çevresinden uzaklaşmasının ardından mücadele kaldığı yerden yeniden başladı.

ARSENAL'E 4. LİG EKİBİNDEN BÜYÜK ŞOK

Karşılaşmanın 21. dakikasında Aaron Loupalo-Bi'nin golüyle öne geçen Fleetwood Town, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı. Arsenal, 50. dakikada Viktor Gyökeres'in kaydettiği golle eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi ve turu geçen takımı penaltı atışları belirledi.

16 YAŞINDAKİ FUTBOLCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Arsenal'de genç futbolcu Max Dowman, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ancak 16 yaşındaki oyuncu, maçın son bölümünde rakibine yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Teknik direktör Mikel Arteta, mücadelede Ceadach O'Neill ve Marli Salmon gibi genç oyunculara da forma şansı verdi.

PENALTILARDA TARİHİ ELENİŞ

Penaltı atışlarında Arsenal forması giyen Bruno Guimaraes'in vuruşunu Fleetwood Town kalecisi Jay Lynch kurtardı. Ev sahibi ekipte son penaltıyı kullanan Conor Haughey ise topu ağlara göndererek takımına turu getirdi. Penaltılarda 5-3 kazanan Fleetwood Town, tarihinde ilk kez İngiltere Lig Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Arsenal turnuvaya veda etti.

Kaynak: Haberler.com