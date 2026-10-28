Mansur Yavaş, Bakan Kurum ile görüştü

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü duyurdu.

Yavaş, görüşmenin daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettikleri konular kapsamında gerçekleştirildiğini belirtti.

"CUMHURBAŞKANINA SUNDUĞUMUZ KONULARI GÖRÜŞTÜK"

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Yavaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Daha önce Sayın Cumhurbaşkanına sunduğumuz ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını ilgilendiren konuları görüşmek üzere Sayın Bakan Murat Kurum ile bir araya geldik.

Nazik kabulleri için Sayın Bakan'a teşekkür ediyorum."

Kaynak: Haberler.com