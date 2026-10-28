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Dışişleri Bakanlığı, 64 kişinin öldüğü İspanya tren kazası için başsağlığı diledi

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Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen ve 64 kişinin öldüğü tren kazası nedeniyle başsağlığı diledi. Açıklamada, kazada vefat eden Türk vatandaşı bulunmadığı, gelişmelerin Madrid Büyükelçiliğince yakından takip edildiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen tren kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyduğunu bildirerek, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerini sundu.

Bakanlık, İspanya'da meydana gelen tren kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İspanya'nın Toledo şehri yakınlarında meydana gelen tren kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtilerek, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve İspanya halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, mevcut bilgilere göre kazada vefat eden Türk vatandaşının bulunmadığı ve gelişmelerin Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğince yakından takip edildiği aktarıldı.

İspanya'da Madrid-Endülüs arasında karşılıklı sefer yapan iki yolcu treninin çarpıştığı kazada 64 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Kaza dolayısıyla Madrid, Ciudad Real ve Endülüs arasındaki tren seferleri geçici olarak durdurulmuştu.

Kaynak: AA
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