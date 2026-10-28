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Beyoğlu'nda gece yarısı korku dolu anlar: Oyuncu Umut Özkan 'deprem oluyor sandık' diyerek anlattı

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Beyoğlu'nda gece yarısı korku dolu anlar: Oyuncu Umut Özkan 'deprem oluyor sandık' diyerek anlattı Haber Videosunu İzle
Beyoğlu'nda gece yarısı korku dolu anlar: Oyuncu Umut Özkan 'deprem oluyor sandık' diyerek anlattı
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Beyoğlu’nda gece çöken metruk bina mahalle sakinlerini sokağa döktü. Binanın karşısında yaşayan oyuncu Umut Özkan, “Deprem oluyor zannederek yatağımızdan fırladık” dedi.

Beyoğlu’nda gece saatlerinde çöken 5 katlı metruk bina mahallede paniğe neden oldu. Binanın karşısında yaşayan oyuncu Umut Özkan, büyük gürültüyle uyandıklarını anlattı.

GECE YARISI BÜYÜK GÜRÜLTÜ

Beyoğlu’nda bulunan 5 katlı metruk bina, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Gürültü çevrede paniğe yol açarken, binanın karşısında yaşayan oyuncu Umut Özkan da yaşadıkları korkuyu paylaştı.

“YATAĞIMIZDAN FIRLADIK”

Ufuk Özkan’ın kardeşi Umut Özkan, “ Deprem oluyor zannederek yatağımızdan fırladık” diyerek o anları anlattı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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