Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi

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Henüz 3 yaşındayken katıldığı Çocuktan Al Haberi programında “Çakıl Bebek” lakabıyla tanınan Nisan Aktaş, bugün 12 yaşında. Annesinin yönettiği Instagram hesabından paylaşılan son kareler, onu küçük yaşlarından hatırlayanların ilgisini çekti.

“SEVGİ SÜT MÜ BİTSİN?” SÖZÜ HATIRLANIYOR

2014’te İstanbul’da doğan Nisan Aktaş, programdaki kendine özgü sözleriyle izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. “Sevgi süt mü bitsin?” sözü, ondan akıllarda kalan anlardan biri oldu. Programla tanınan Ebrar Demirbilek ve Çitos Efe gibi isimler de izleyicilerin hafızasında yer etti.

OYUNCULUK VE MÜZİKLE İLGİLENİYOR

Programın ardından oyunculuk ve müzik çalışmalarına yönelen Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı serisinin Melez Prenses filminde rol aldı. Müzik eğitimi alan Nisan’ın YouTube kanalında da içerikler paylaştığı biliniyor.

525 binden fazla takipçisi bulunan Instagram hesabının annesi Zeynep Meltem Aktaş tarafından yönetildiği belirtiliyor. Hesaptan yayımlanan yeni fotoğraflar, küçük yaşta tanınan Nisan’ın yıllar içindeki değişimini yeniden gündeme taşıdı.