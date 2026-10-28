Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bir dönemin Çakıl Bebek’i Nisan Aktaş büyüdü: 12 yaşına geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çocuktan Al Haberi programında “Çakıl Bebek” lakabıyla tanınan Nisan Aktaş, 12 yaşına geldi. Annesinin yönettiği Instagram hesabından paylaşılan son fotoğraflar, küçük yaşlarından hatırlanan Aktaş’ın yıllar içindeki değişimini gözler önüne serdi.

  • 3 yaşındayken Çocuktan Al Haberi programında "Çakıl Bebek" lakabıyla tanınan Nisan Aktaş 12 yaşına geldi.
  • 2014'te İstanbul'da doğan Aktaş, "Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık" ve "Masal Zamanı" serisinin "Melez Prenses" filminde rol aldı.
  • Aktaş'ın 525 binden fazla takipçisi olan Instagram hesabı annesi Zeynep Meltem Aktaş tarafından yönetiliyor.

Henüz 3 yaşındayken katıldığı Çocuktan Al Haberi programında “Çakıl Bebek” lakabıyla tanınan Nisan Aktaş, bugün 12 yaşında. Annesinin yönettiği Instagram hesabından paylaşılan son kareler, onu küçük yaşlarından hatırlayanların ilgisini çekti.

“SEVGİ SÜT MÜ BİTSİN?” SÖZÜ HATIRLANIYOR

2014’te İstanbul’da doğan Nisan Aktaş, programdaki kendine özgü sözleriyle izleyicilerin sevgisini kazanmıştı. “Sevgi süt mü bitsin?” sözü, ondan akıllarda kalan anlardan biri oldu. Programla tanınan Ebrar Demirbilek ve Çitos Efe gibi isimler de izleyicilerin hafızasında yer etti.

OYUNCULUK VE MÜZİKLE İLGİLENİYOR

Programın ardından oyunculuk ve müzik çalışmalarına yönelen Nisan Aktaş, Maşa ile Koca Ayı 2: Sonsuz Arkadaşlık ve Masal Zamanı serisinin Melez Prenses filminde rol aldı. Müzik eğitimi alan Nisan’ın YouTube kanalında da içerikler paylaştığı biliniyor.

525 binden fazla takipçisi bulunan Instagram hesabının annesi Zeynep Meltem Aktaş tarafından yönetildiği belirtiliyor. Hesaptan yayımlanan yeni fotoğraflar, küçük yaşta tanınan Nisan’ın yıllar içindeki değişimini yeniden gündeme taşıdı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Nijerya'da cuma namazı sırasında katliam! Ölü sayısı 62'ye yükseldi

Cuma namazı sırasında katliam! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Feyza Altun’dan Dilan Polat’la buluşma itirafı: Keşke görüşmeseydim

Feyza Altun bu kareden pişman: Keşke görüşmeseydim
Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor

Görüntü başkent Ankara'dan! Videoyu izleyen herkes bakanlığı etiketliyor
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıByaydin Yeniden:

habercilige bakın "Kadınca" dergisi gibi

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıabbas dursun:

çocukların yaşından büyük işlerde sadece para şan şöhret için anneleri tarafından kullanılmasına karşıyım ilerleyen yaşlarda kişilik bozukluklarına hatta bazı durumlarda intihara kadar gidiyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Libya anlaşmasının ardından Türkiye'den yeni hamle: Anlaşmaya hazırız

Türkiye'den bir ülkeye daha çağrı: Anlaşmaya hazırız
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu

Milyonlarca gencin kaderini belirleyecek sınavın tarihi belli oldu
Çete üyelerinin şoke eden yazışmaları: Ver iki yüz ben kurşunlarım

Kan donduran yazışmalar: Ver iki yüz ben kurşunlarım
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi

Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
Arda Turan'ın soyunma odasındaki sözleri alkış topladı: Helal olsun sana

Yine seven sevmeyen herkesten alkış aldı! Arda'dan ders gibi sözler
Duyanlar şaşıp kalıyor! Aracını sucuk ile takas etti

Bu nasıl ticaret? Duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor

Fırıncıya odun diye satılmıştı! Kaymakam, 300 yıllık camiyi 50 lira fazla vererek kurtardı

Fırıncıya odun diye satılmıştı! 50 lira fazla verip kurtardı
Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum

Bengü’den evliliğine dair itiraf: Başarısız oldum