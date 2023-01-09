Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı Güncel Haberler Van'da etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Van'da etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 45 santimetreye ulaştı. Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilde, ağaçlar ve araçların üzerinde kar birikti, yayalar kaldırımlarda yürümekte zorlandı. Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ana caddelerde çalışma yaptı. Araç sahipleri araçlarının üzerinde, esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi. Kaynak: AA / Güncel Tragger Van Güncel Haberler

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