Maaş, izin ve disiplin kuralları! Sözleşmeli personeller için kurallar değişti

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Kamuda 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personelin çalışma koşullarında önemli değişikliklere gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile disiplin cezalarından hastalık ve refakat izinlerine, göreve başlama sürelerinden kurum içi yer değişikliklerine kadar birçok alanda yeni kurallar yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle birlikte sözleşmenin sona erdirilmesi, maaş kesintileri, görevden uzaklaştırma ve memur kadrosuna geçiş süreçlerine ilişkin esaslar da yeniden belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan son Cumhurbaşkanı Kararı ile kamuda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalışan sözleşmeli personeli ilgilendiren kapsamlı bir düzenleme hayata geçirildi. Yeni kararla sözleşmeli personelin disiplin işlemleri, hastalık ve refakat izinleri, göreve başlama süreleri, kurum içi yer değişiklikleri ve ücret ödemelerine ilişkin hükümler güncellendi.

Düzenleme kapsamında sözleşmeli personelin disiplin süreçlerinde devlet memurlarına uygulanan hükümlerin esas alınması kararlaştırılırken, sözleşmenin sona erdirilebileceği durumlar da yeniden düzenlendi.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE DİSİPLİN CEZALARINDA YENİ DÖNEM

Yapılan değişiklikle birlikte 4/B statüsündeki sözleşmeli personelin disipline aykırı fiil ve davranışlarında, devlet memurlarına uygulanan disiplin hükümleri kıyasen geçerli olacak.

Buna göre disiplin cezalarının belirlenmesinde, cezaları vermeye yetkili mercilerin tespitinde ve disiplin kurullarının işleyişinde devlet memurlarına ilişkin hükümler esas alınacak.

Böylece sözleşmeli personelin disiplin süreçlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında devlet memurları için belirlenen kuralların uygulanmasının önü açılmış oldu.

AYLIKTAN KESME CEZASINDA YENİ HESAPLAMA

Yeni düzenlemede sözleşmeli personele uygulanabilecek aylıktan kesme cezalarının hesaplanmasına ilişkin esaslar da belirlendi.

Buna göre aylıktan kesme cezası, personelin bulunduğu pozisyona bağlı olarak yapılan ödemelerin toplamı üzerinden hesaplanacak.

Uygulanacak kesinti oranı, söz konusu ödemelerin 1/30'u ile 1/8'i arasında değişebilecek. Disiplin cezasının niteliğine göre yapılacak kesintiler, yeni düzenlemede belirtilen esaslar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

SÖZLEŞME HANGİ DURUMLARDA SONA ERDİRİLEBİLECEK?

Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli personelin görevine son verilmesine ilişkin hükümler de genişletildi.

Kademe ilerlemesinin durdurulması ve daha ağır disiplin cezalarını gerektiren fiillerde disiplin kurulu kararı alınacak. İlgili süreçlerin tamamlanmasının ardından atamaya yetkili amirin onayıyla personelin sözleşmesi sona erdirilebilecek.

Böylece sözleşmeli personelin disiplin işlemleri sonucunda görevine son verilmesine ilişkin karar mekanizmaları daha açık biçimde düzenlenmiş oldu.

HASTALIK VE REFAKAT İZİNLERİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Yeni düzenlemeyle sözleşmeli personelin hastalık ve refakat izinlerine ilişkin kurallarda da değişikliğe gidildi.

Buna göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 105'inci maddesinde yer alan ilgili hükümler, sözleşmeli personele de uygulanacak.

Hastalık nedeniyle kullanılan izinlerde Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen geçici iş göremezlik ödeneği, personelin ücretinden düşülecek.

Bu değişiklikle birlikte sözleşmeli personelin hastalık ve refakat izni süreçlerinde devlet memurları için belirlenen kurallar esas alınacak.

HASTALIK İZNİ BİTEN PERSONEL GÖREVE BAŞLAMAZSA...

Düzenlemenin dikkat çeken maddelerinden biri de hastalık izni süresinin dolmasının ardından göreve dönüş şartlarına ilişkin oldu.

Buna göre sözleşmeli personelin kullanabileceği en fazla hastalık izni süresini tamamlamasına rağmen görevine başlamaması, sözleşmesinin sona erdirilmesine neden olabilecek.

Söz konusu hüküm, özellikle sağlık sorunları nedeniyle uzun süre görevinden uzak kalan sözleşmeli personelin çalışma koşulları açısından önem taşıyor.

Bu kapsamda personelin hastalık izni sürelerini ve görevine dönüş şartlarını ilgili mevzuat hükümlerine uygun şekilde takip etmesi gerekecek.

GÖREVE BAŞLAMAK İÇİN SÜRE SINIRI GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli personelin göreve başlama sürelerinde de yeni esaslar belirlendi.

Buna göre aynı yerde göreve başlayacak sözleşmeli personelin, kendisine yapılan tebliği izleyen iş günü içerisinde görevine başlaması gerekecek.

Başka bir yerde görevlendirilen sözleşmeli personel için ise farklı bir süre uygulanacak. Bu kapsamdaki çalışanların, tebliğ tarihinden itibaren 15 günü izleyen iş günü içerisinde görevlerine başlamaları zorunlu olacak.

Belgeyle ispatlanabilen zorlayıcı nedenler dışında belirlenen sürelere uyulmaması halinde sözleşmenin sona erdirilmesi gündeme gelebilecek.

KURUM İÇİ YER DEĞİŞİKLİĞİNDE 3 YIL DETAYI

Sözleşmeli personelin kurum içi yer değişikliği süreçlerinde uygulanacak kurallar da yeniden düzenlendi.

4/B statüsünde görev yapan personelin işe başladığı tarihten itibaren aynı kurumda üç yıllık çalışma süresini tamamlayana kadar gerçekleştireceği yer değişikliklerinde özel usul ve esaslar geçerli olacak.

Bu düzenlemeyle birlikte kurum içi yer değişikliklerinin hangi şartlarda yapılabileceğine ilişkin uygulamalar yeniden ele alındı.

Sözleşmeli personelin yer değişikliği talepleri, belirlenen süreler ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında değerlendirilecek.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA İŞLEMLERİNDE MEMUR HÜKÜMLERİ UYGULANACAK

Yeni karar kapsamında sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin esaslarda da değişikliğe gidildi.

Buna göre görevden uzaklaştırma işlemlerinde devlet memurlarına yönelik hükümler kıyasen uygulanacak.

Bu değişiklikle sözleşmeli personelin görevden uzaklaştırılmasına ilişkin süreçlerde, devlet memurları için belirlenen yasal çerçevenin esas alınması sağlanacak.

MEMUR KADROSUNA GEÇENLERİN POZİSYONLARI İPTAL EDİLECEK

Düzenleme, sözleşmeli statüden memur kadrosuna geçen personelin geride bıraktığı pozisyonlara ilişkin de yeni hükümler içeriyor.

Buna göre sözleşmeli personelin memur kadrosuna atanması durumunda, boşalan sözleşmeli personel pozisyonu başka bir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılacak.

İptal edilen pozisyonlar ilgili kamu personel bilgi sistemine bildirilecek.

Böylece sözleşmeli personelin memur kadrosuna geçişinin ardından boşalan pozisyonların durumuna ilişkin işlemler yeniden düzenlenmiş olacak.

EĞİTİM VE STAJ SÜREÇLERİNDE YENİ KURALLAR

Sözleşmeli personelin mesleki eğitim süreçleri de yeni düzenlemenin kapsamına alındı.

Karara göre sözleşmeli personelin temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj faaliyetleri, görev yaptıkları kamu kurumları tarafından yürütülecek.

Ayrıca hizmet içi eğitim uygulamalarıyla sözleşmeli personelin mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenecek.

Bu kapsamda kamu kurumları, personelin görevine ilişkin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim faaliyetlerini sürdürecek.

MAAŞ ÖDEMELERİNDE YENİ HÜKÜMLER

Düzenlemeyle birlikte sözleşmeli personelin ücret ödemelerine ilişkin kurallar da güncellendi.

Sözleşmeli personelin ücretlerinin ay başında peşin ödenmesi uygulaması devam edecek. Ancak ay tamamlanmadan görevinden ayrılan personelden, çalışmadığı günlere karşılık gelen ücret tutarları geri alınacak.

Böylece ay içerisinde görevinden ayrılan sözleşmeli personelin çalışmadığı günlere ilişkin peşin aldığı ücretlerin iadesi sağlanacak.

MAAŞ İADESİNDE 3 İSTİSNA BULUNUYOR

Yeni düzenlemede, çalışılmayan günlere karşılık gelen ücretlerin geri alınmasına ilişkin bazı istisnalara da yer verildi.

Buna göre memur kadrosuna atananlar, kendisine aylık bağlananlar ve hayatını kaybeden personel, kalan günlere ilişkin ücretlerin geri alınması uygulamasının dışında tutulacak.

Bu üç durum dışında ay tamamlanmadan görevinden ayrılan sözleşmeli personelin çalışmadığı günlere karşılık gelen ücretleri, yeni düzenlemede belirtilen esaslara göre geri alınacak.

Kaynak: Haberler.com